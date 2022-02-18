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السيسي يبحث مع مسؤولين من الاتحاد الاوروبي تعزيز العلاقات في ضوء المصالح والتحديات المشتركة

بحثت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، خلال لقاء صباح اليوم الخميس، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر الاتحاد الاوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، تعزيز العلاقات في جميع المجالات، إضافة إلى الفرص الاقتصادية، والاستقرار الإقليمي، وحقوق الإنسان، والطاقة والمناخ.
رمز الخبر: ۶۳۱۶۲
تأريخ النشر: 17 February 2022

وأكدت فون ديرلاين في تغريدة عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، صباح الخميس، أن "مصر ستلعب دورًا حاسمًا في نجاح العالم في مكافحة التغير المناخي، على ضوء إستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ كوب 27 شهر نوفمبر المقبل".

وكان الرئيس السيسي قد التقى، أمس الاربعاء، برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وإستعرض الطرفان مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، سياسياً واقتصادياً وتنموياً وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.

كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية، خاصةً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بهذا الملف الهام، مع استمرار العمل على دعم مسار التسوية السياسية.

وكان الرئيس السيسي قد وصل، أمس الأول الثلاثاء، إلى العاصمة البلجيكية بروكسل للمشاركة في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي ستعقد على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.

المصدر:يونيوز

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