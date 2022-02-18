أوكرانيا تتهم الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف لوغانسك والأخيرة تعلن تصاعد الموقف

أعلنت قوات الأمن في جمهورية دونيتسك المعلنة استقلالها عن أوكرانيا من طرف واحد، أنها أطلقت النار على نقاط للقوات الأوكرانية ردا على قصف الأخيرة لأراضي تابعة لدونيتسك، في وقت اتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوغانسك أصابت روضة أطفال.

اتهم الجيش الأوكراني القوات المدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا اليوم الخميس بإطلاق قذائف على قرية في منطقة لوغانسك أصابت روضة أطفال.

وقال الجيش الأوكراني إنه لم تقع إصابات.

من جانبه، قال قائد القوات الشعبية في جمهورية لوغانسك، يان ليشتشينكو، المعلنة استقلالها من جانب واحد، إن الوضع على خط التماس في دونباس قد تصاعد بشكل كبير، وتحاول كييف تصعيد الصراع هناك.

وأضاف ليشتشينكو: "خلال الـ24 ساعة الماضية، تصاعد الموقف على خط التماس بشكل كبير. يقوم العدو (الأوكراني)، بناء على أوامر مباشرة من القيادة العسكرية والسياسية في كييف، بمحاولات لتصعيد النزاع".

كما دعا ليشتشينكو المراقبين الدوليين إلى تسجيل القصف الصادر من القوات المسلحة الأوكرانية، واتخاذ إجراءات لمنع إراقة الدماء في دونباس.

بدورها قالت السلطات في جمهورية دونتسك إن قوات الأمن الأوكرانية أطلقت قذائف الهاون على ضواحي دونتسك.

وقال متحدث باسم جمهورية دونتسك: "في الساعة 9.50 (توقيت موسكو)، سجل قصف من جانب التشكيلات المسلحة لأوكرانيا في اتجاه قرية ماندريكينو (ضواحي دونيتسك). إذ تم إطلاق خمسة قذائف من عيار 82 ملم".

من جهته قال ممثل السلطات في جمهورية دونتسك إن "أسلحة المدفعية المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك، والموجودة في مواقع قوات الأمن الأوكرانية والمنتشرة في دونباس، تشير إلى الاستعدادات لاتخاذ حل بالقوة (عسكري من قبل كييف) للوضع في المنطقة .. لقد أعلنا عن وجود ليس فقط قذائف هاون، ولكن أيضًا أنظمة مدفعية من عيار 122-152 ملم في مواقع القوات الأوكرانية، وكل هذا يشير إلى إعداد حل لقضية دونباس بالقوة".

وذكرت الشرطة الشعبية لجمهورية دونتسك المعلنة من طرف واحد أن الأوضاع على خطوط التماس تأزمت بشكل حاد، فالجيش الأوكراني يحاول بدء أعمال عدوانية نشطة، وقد قام باطلاق أكثر من ستين قذيفة نحو دونباس منذ بداية هذا اليوم الخميس، ما اضطر قوات الجمهورية للرد.

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز