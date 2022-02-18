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بوريطة ونظيرته الألمانية يتفقان على مواصلة العمل في جميع المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية

عقد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، امس الاربعاء، مؤتمرًا عبر الفيديو، اتفقا خلاله على الاستمرار في العمل في جميع المجالات بما يتماشى مع السياسات المجربة والموثوقة، والتماسك والاحترام المتبادل، بهدف البناء على الجودة الخاصة للعلاقات الثنائية.
رمز الخبر: ۶۳۱۵۸
تأريخ النشر: 17 February 2022

أشاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، ووزيرة الشؤون الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، امس الأربعاء، بمحتوى الرسائل المتبادلة بين رئيس ألمانيا فرانك-فالتر شتاينماير، والملك المغربي محمد السادس، والتي أكدا فيها على المصلحة المتبادلة في تأسيس شراكة جديدة بين البلدين.

وذكر بيان مشترك صدر عقب مباحثات أجراها بوريطة وبيربوك، للمرة الأولى، أن الجانبين اتفقا على "إعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية بجودتها الخاصة في جميع المجالات، بروح من التناسق والاحترام المتبادل والسياسات الناجعة"، كما أبرزا الاهتمام الكبير والمتبادل بالعلاقات الودية والوثيقة بين البلدين، مُتفقين على "إطلاق حوار جديد يهدف إلى تجاوز سوء الفهم الطارئ وكذا تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه".

وأثنى الوزيران أيضًا، في هذه المباحثات التي جرت عبر تقنية الاتصال المرئي، على الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها العلاقات بين البلدين، مُشددين على "المصلحة المشتركة للدفع قُدماً بهذه العلاقات، لاسيما في ضوء تحديات ومتطلبات الانتعاش لمرحلة ما بعد جائحة كورونا"، واتفقا على "ضرورة استئناف التعاون ليشمل جميع المجالات وبانخراط جميع الفاعلين".

وأوضح البيان المشترك أنه "سيتم خلال الأسابيع المقبلة، تحديد الخطوط العريضة الرامية إلى تجديد وتعميق الحوار والتعاون للمواجهة المُستقبلية للتحديات الإقليمية والشاملة."

وفي هذا الصدد، رحّبت الوزيرة الألمانية، بعودة سفيرة الملك إلى برلين، مؤكدة على الوصول القريب للسفير الجديد لألمانيا إلى المغرب.

المصدر:يونيوز

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