أردوغان: سعر الصرف استقر وحان الوقت لخفض التضخم

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال مشاركته ببرنامج تعيين موظفين من ذوي الهمم في المؤسسات الحكومية اليوم الخميس، إن حكومته "ستحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصت من القيود الأخرى" التي كبلت البلاد.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الجدل حول أسعار الفائدة تراجع بشكل كبير، وإن سعر الصرف استقر، مشيرًا الى أنه "حان الوقت لخفض التضخم إلى خانة الآحاد مجددا".

موقف أردوغان جاء في خطاب ألقاه اليوم الخميس، في مركز "بيش تبه" للمؤتمرات والثقافة، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ضمن برنامج تعيين موظفين من ذوي الهمم في المؤسسات الحكومية.

وأضاف أردوغان: "سنحطم أصفاد الفائدة وسعر الصرف والتضخم مثلما تخلصنا من القيود الأخرى التي كبلت بلادنا". ولفت إلى أن الهدف الأول لبرنامج حكومته الاقتصادي يتمثل في القضاء على البطالة وتعزيز التوظيف.

وأكد أن تركيا تعيش اقتصاديا أقوى فترات تاريخها، وأن الآثار الإيجابية للمشهد بكامله ستتجلى خلال أشهر الصيف القادم.

وفي سياق آخر، لفت الرئيس التركي الى أن هدف بلاده يتمثل في ضمان استثمار إمكانات ذوي الإعاقة إلى أعلى مستوى، وذلك من خلال وثيقة خاصة بهم في رؤية عام 2030.

وأشار أردوغان الى أن عدد من سيتم تعيينه اليوم في وظائف مكتبية من ذوي الإعاقة ألفان و927، ليبلغ إجمالي الموظفين الحكوميين من الفئة المذكورة نحو 66 ألف شخص.

وأوضح أن عدد العمال في القطاع العام من ذوي الإعاقة وصل إلى نحو 127 ألف شخص. وذكر أن إجمالي من تم توظيفه خلال الأعوام الـ 19 الأخيرة من ذوي الإعاقة بلغ نحو 192 ألف شخص.

المصدر:يونيوز