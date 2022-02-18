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جوبا والخرطوم تعلنان عقد مؤتمر حدودي لبحث قضايا التعايش السلمي والتنمية

عقد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول، ونائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو، في جوبا اليوم الخميس، جلسة مباحثات مشتركة أقرا فيها عقد مؤتمر حدودي لبحث قضايا التعايش السلمي والتنمية بين البلدين.
رمز الخبر: ۶۳۱۵۵
تأريخ النشر: 17 February 2022

عقد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان حسين عبد الباقي أكول، مع نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو والوفد المرافق له، بمدينة جوبا اليوم الخميس، جلسة مباحثات مشتركة، بحضور مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك، وحاكمي ولايتي الوحدة ووراب، وقادة الأجهزة الأمنية بجنوب السودان.

كما شارك في الجلسة وزير الدفاع السوداني المكلف الفريق الركن يس إبراهيم يس والسفير السوداني لدى جوبا جمال مالك ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محمد علي صبير، وفق بيان رسمي سوداني.

وبحث الجانبان خلال الجلسة "مسيرة العلاقات الراسخة بين السودان وجنوب السودان والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين"، وشددا على "أهمية العمل المشترك والتنسيق على المستويات كافة"، واستعرضا "القضايا ذات الاهتمام المشترك والأحداث التي شهدتها بعض الولايات الحدودية".

وأقرّ الجانبان عقد "مؤتمر على مستوى الولايات الحدودية لبحث قضايا التعايش السلمي والتنمية، وتفعيل الدبلوماسية الشعبية بما يحقق الأمن والاستقرار ويسهل حركة المواطنين والسلع التجارية وقطعان الماشية".

وأشارا إلى "أهمية العودة إلى اتفاق التعايش السلمي السابق بين المسيرية ودينكا ملوال المبرم في العام 1990 لتثبيت دعائم التعايش السلمي بينهما وكافة القبائل في المنطقة."

ووجها بتسريع "عمليات فتح المعابر الحدودية، والعمل على فتح الطرق التي تربط المناطق الحدودية لضمان انسياب حركة المواطنين والسلع تحقيقاً للمصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين."

وشدد الطرفان على "ضرورة قيام الإدارات الأهلية وجهات الاختصاص والمسؤولين في الولايات الحدودية بضبط التفلتات والمتفلتين ومحاربة الممارسات السالبة على طول المناطق الحدودية والتعامل بحسم لوقفها بما يضمن حرية حركة الأفراد وقطعان الماشية دون مشاكل أمنية."

ودعا الجانبان في بيان مشترك، عقب المباحثات، الى "تشكيل لجان مشتركة بين ولايتي غرب كردفان وجنوب كردفان من الجانب السوداني، وولايتي الوحدة وشمال بحر الغزال من الجانب الجنوب سوداني، على أن تنخرط هذه اللجان المشتركة في اجتماعات مكثفة وأن تقوم بزيارة ميدانية خلال أسبوع من تاريخه لبحث المشاكل المستجدة في تلك المناطق ووضع الحلول اللازمة."

المصدر:يونيوز

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