النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۶۶مشاهدات
‍ پ

رئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يزور ولاية تندوف ومخيمات اللاجئين الصحراويين

قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانسيسكو روكا بأن هيأته تعمل على ''تعزيز الشراكة بين مختلف جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل تقديم الأفضل في المجال الإنساني''.
رمز الخبر: ۶۳۱۵۴
تأريخ النشر: 17 February 2022

وأوضح روكا في تصريح صحفي على هامش زيارة قام بها مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيل، إلى ولاية تندوف ومخيمات اللاجئين الصحراويين، أن "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يتطلع إلى التنسيق أكثر من أجل تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها عبر مختلف مناطق العالم''.

ودعا في هذا الصدد، القائمين على جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ''العمل على إيجاد صيغ كفيلة بمساعدة المحتاجين بدل التفكير في مصادر التموين".

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الجزائري من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بالجزائر وعلى مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين، معربًا عن تقديره لتواجد الكثير من المتطوعين بهذه "المنظمة القوية المتواجدة من بين الـ 192 منظمة أخرى في العالم'' و التي تجابه. كما أضاف، "الكثير من التحديات، على غرار الوضعية التي تعيشها هذه المنظمة في خدمة اللاجئين الصحراويين".

كما أشاد روكا ''بالالتزام الذي يتميز به أعضاء الهلال الأحمر الجزائري رغم شح الإمكانيات''، مؤكدًا أن هيئته "ستعمل على الرفع من مستوى العطاء وكذا التكوين من أجل توفير ظروف عمل تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
دار ساذبيز للمزاد يعلن نيته عرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في هونغ كونغ بأكثر من 42 مليون يورو
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
اتفاق بين الجزائر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب لمد الغاز العابر للصحراء
احتفالات في ذكرى انطلاق الثورة على وقع تصاعد الخلاف السياسي
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا
مجموعة العشرين تحذر من خطورة الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم على تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
أكثر من 720 ألف أوكراني في الدونباس حصلوا على جوازات سفر روسية
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
الحركة الأسيرة تدعو وزارة الأوقاف في الضفة وغزة لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة
أمسية قرآنية في ريف حلب الشمالي إحياءً لذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية
فنانة تشكيلية تسعى إلى نقل خبرتها إلى الأطفال لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة
محمود عباس يستقبل مبعوثي الرئيس التركي في رام الله
قالن يزور القدس المحتلة: سنواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو
الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد
الرئيس المصري يبحث مع الملك فيليب العلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي
تدريبات عسكرية أوكرانية ووزير الدفاع يناقش الأوضاع مع نظيره البيلاروسي
غوتيريش يشيد بمستوى التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
عدوان إسرائيلي على محيط بلدة زاكية جنوب دمشق والأضرار اقتصرت على الماديات
غوتيريش: الإدارة الفعالة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين تتطلب تعاونا دوليا معززا