رئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر يزور ولاية تندوف ومخيمات اللاجئين الصحراويين

قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فرانسيسكو روكا بأن هيأته تعمل على ''تعزيز الشراكة بين مختلف جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر من أجل تقديم الأفضل في المجال الإنساني''.

وأوضح روكا في تصريح صحفي على هامش زيارة قام بها مع رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيل، إلى ولاية تندوف ومخيمات اللاجئين الصحراويين، أن "الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر يتطلع إلى التنسيق أكثر من أجل تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين إليها عبر مختلف مناطق العالم''.

ودعا في هذا الصدد، القائمين على جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إلى ''العمل على إيجاد صيغ كفيلة بمساعدة المحتاجين بدل التفكير في مصادر التموين".

وأثنى رئيس الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر على الجهود التي يبذلها الهلال الأحمر الجزائري من أجل تقديم المساعدات الإنسانية بالجزائر وعلى مستوى مخيمات اللاجئين الصحراويين، معربًا عن تقديره لتواجد الكثير من المتطوعين بهذه "المنظمة القوية المتواجدة من بين الـ 192 منظمة أخرى في العالم'' و التي تجابه. كما أضاف، "الكثير من التحديات، على غرار الوضعية التي تعيشها هذه المنظمة في خدمة اللاجئين الصحراويين".

كما أشاد روكا ''بالالتزام الذي يتميز به أعضاء الهلال الأحمر الجزائري رغم شح الإمكانيات''، مؤكدًا أن هيئته "ستعمل على الرفع من مستوى العطاء وكذا التكوين من أجل توفير ظروف عمل تسمح بتقديم المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين".

المصدر:يونيوز