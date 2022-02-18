انطلاق الاحتفالات بذكرى الثورة في ميدان الجزائر بوسط طرابلس

أعلنت بلدية طرابلس المركز انطلاق الاحتفالات بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير من ميدان الجزائر وسط العاصمة طرابلس.

ولفتت البلدية، إلى أن الاحتفالات مستمرة حتى اليوم الخميس، وأن غدا الجمعة سيكون الاحتفال الرسمي.

ونشرت البلدية مقاطع مصورة لجانب من الاحتفالات، وهنأت الشعب الليبي بهذه المناسبة.

وأمس الأربعاء، أعلن وزير الشباب ورئيس اللجنة العليا المنظمة لاحتفالات الذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير، فتح الله الزني، تأجيل الاحتفال بذكرى الثورة إلى مساء الجمعة.

وراجعت وزارة الداخلية، خلال اجتماع أمس الأربعاء، الخطة والترتيبات الأمنية والاستعدادات الجارية لتأمين الاحتفال بذكرى ثورة فبراير، بالإضافة إلى مناقشة الاحتياجات الضرورية واللازمة لإنجاح الخطة الأمنية الموضوعة.

المصدر:يونيوز