النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۶۴مشاهدات
‍ پ

الامام الخامنئي: ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي

أكد قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي ان ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي الذي ترونه .
رمز الخبر: ۶۳۱۴۱
تأريخ النشر: 17 February 2022

جاء ذلك في خطاب ألقاه قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي صباح اليوم الخميس خلال لقاء يجري عن طريق الاتصال المرئي المباشر (التزاما بالتوصيات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كوفيد-19) مع اهالي محافظة "آذربيجان شرقي" لمناسبة انتفاضة اهالي مدينة تبريز مركز المحافظة الواقعة شمال غرب ايران، ضد نظام الشاه البائد يوم 18 شباط/فبراير عام 1978 .
واشاد سماحته بالحضور الجماهيري الواسع في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية 11 شباط/ فبراير الجاري، موضحا انه رغم تفشي فيروس كوفيد-19 ووجود مشاكل اقتصادية ورغم الاعلام الاجنبي المعادي وتماشي البعض في الداخل معه، تحدثت التقارير الواردة بأن حجم المشاركة الشعبية كانت في غالبية المحافظات هذا العام اكثر من العام السابق .
وأشار قائد الثورة الى ضرورة الاهتمام ببعض الأمور المطلوبة التي اذا اهملت ستخلق لنا مشاكل في المستقبل مثل، إعداد العلماء والإنجاب وزيادة النسل وكذلك الطاقة النووية. مضيفا، شاهدوا ماذا يفعل العدو فيما يخص انشطتنا النووية بالرغم من انه يعلم بأنها سلمية وهو لايريد للشعب الايراني ان يحقق هذا التطور الكبير .
وتابع سماحته، فيما يخص الاتفاق النووي كانت لدي ملاحظات وهي ان علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نقاط لن تسبب مشاكل فيما بعد ، ولكن تم تجاهل بعض هذه النقاط وظهرت المشاكل التي نراها.
وتطرق الامام الخامنئي الى الانجازات الكبيرة التي حققتها الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال العقود الماضية، قائلا : لقد حققنا انجازات عديدة وكبيرة، احدها هو التقدم العلمي حيث كانت سرعتنا في التقدم العلمي تساوي عدة أضعاف المتوسط العالمي في هذا المجال.
وأضاف قائد الثورة، لقد حققنا تقدما خلال هذه الفترة بعد انتصار الثورة الاسلامية لم تكن تخطر على بالنا في الأيام الأولى للثورة.
يتبع ...

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
مهرجان في غمراسن في إطار المهرجان الدولي للقصور الصحراوية
دار ساذبيز للمزاد يعلن نيته عرض أكبر ماسة زرقاء للبيع في هونغ كونغ بأكثر من 42 مليون يورو
العرض الأول لفيلم غدوة لظافر العابدين في تونس
عباس لرئيسة مجلس النواب الامريكي: لتعزيز العلاقات مع واشنطن
مدبولي: الدولة تعمل بجهد كبير لتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين
اغلاق شواطئ في سيدني بعد مقتل شخص بهجوم قرش
اتفاق بين الجزائر ونيجيريا على مشروع خط أنابيب لمد الغاز العابر للصحراء
احتفالات في ذكرى انطلاق الثورة على وقع تصاعد الخلاف السياسي
الحكومة تعلن عن اجراءات تخفيفية خاصة بكورونا
مجموعة العشرين تحذر من خطورة الأزمة الأوكرانية وارتفاع التضخم على تعافي الاقتصاد العالمي
رئيس أركان الجيش يبحث مع مدير مكتب التعاون الأمني في العراق تعزيز التنسيق لمواجهة داعش
نائب وزير الخارجية الروسي: نأمل أن تدرس الولايات المتحدة الرد الروسي بعناية
أكثر من 720 ألف أوكراني في الدونباس حصلوا على جوازات سفر روسية
وزارة الصحة: 19 وفاة وأكثر من 5200 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
مندوب أوكرانيا في مجلس الأمن: نطلب من روسيا العمل على تسوية الأزمة وعدم التصعيد
الحركة الأسيرة تدعو وزارة الأوقاف في الضفة وغزة لتخصيص خطبة الجمعة للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم
مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب
إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة
أمسية قرآنية في ريف حلب الشمالي إحياءً لذكرى ولادة الإمام علي (ع)
انفجار صهريج وقود يهز جزيرة لونغ آيلند بولاية نيويورك الأمريكية
فنانة تشكيلية تسعى إلى نقل خبرتها إلى الأطفال لترسيخ ثقافة الحفاظ على البيئة
محمود عباس يستقبل مبعوثي الرئيس التركي في رام الله
قالن يزور القدس المحتلة: سنواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين
مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو
الاستخبارات تحبط عملية تفجير برجين لنقل الطاقة الكهربائية شمالي البلاد
الرئيس المصري يبحث مع الملك فيليب العلاقات التاريخية على المستويين الرسمي والشعبي
تدريبات عسكرية أوكرانية ووزير الدفاع يناقش الأوضاع مع نظيره البيلاروسي
غوتيريش يشيد بمستوى التعاون مع منظمة معاهدة الأمن الجماعي
عدوان إسرائيلي على محيط بلدة زاكية جنوب دمشق والأضرار اقتصرت على الماديات
غوتيريش: الإدارة الفعالة للهجرة وحماية حقوق المهاجرين تتطلب تعاونا دوليا معززا