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مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو

قضى 94 شخصاً على الأقلّ في إنزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في مدينة بيتروبوليس السياحية قرب ريو دي جانيرو، حسب ما أفادت بلدية المدينة.
رمز الخبر: ۶۳۱۳۵
تأريخ النشر: 17 February 2022

وأعادت سلطات ولاية ريو دي جانيرو بجنوب شرق البرازيل تقييم الوضع مساء أمس الأربعاء، لتعلن عن 94 وفاة مؤكدة، بينما أعلن رجال الإغاثة إنقاذ 24 شخصا.

وقال مكتب المدعي العام في ريو إن 35 شخصا سجلوا في عداد المفقودين، رغم أن رجال الإطفاء وسلطات الإنقاذ الأخرى لم تقدم أي رقم.

وشهدت هذه المنطقة خلال ساعات تساقط 260 ميليمتراً تقريبا من الأمطار أي أكثر مما كان متوقعا لكامل شهر شباط/فبراير، على ما ذكرت هيئة الأرصاد الجوية "ميتسول".

ونُقل قرابة 300 شخص إلى مراكز إيواء أقيمت غالبيتها في مدارس، بحسب مسؤولين. ووجهت جمعيات خيرية نداءات طلبا لفرش للنوم وبطانيات وسلع غذائية ومياه وملابس وأقنعة واقية.

وكتب الرئيس جايير بولسونارو الذي يزور روسيا حاليا على تويتر، أنه أخذ علمًا بالمأساة وطلب من الوزراء تقديم مساعدة فورية للضحايا، مضيفا، أسأل الله أن يواسي عائلات الضحايا.

وأعلنت البلدية أن تساقط الأمطار توقّف لكنّ ثمة متساقطات أخرى خفيفة إلى معتدلة متوقعة في الساعات المقبلة.

في كانون الثاني/يناير 2011، قضى أكثر من 900 شخص في منطقة ريو الجبلية بسبب إنزلاقات تربة وفيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة واسعة تضمّ بيتروبوليس ومدن مجاورة هي نوفا فريبورغو وإيتايبافا وتيريزوبوليس.

المصدر:يونيوز

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مقتل 94 شخصًا وفقدان آخرين جراء الفيضانات بالقرب من ريو دي جانيرو
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