تدريبات عسكرية أوكرانية ووزير الدفاع يناقش الأوضاع مع نظيره البيلاروسي

أجرت أوكرانيا اليوم الأربعاء تدريبات عسكرية كبرى ونظّمت فعاليات للتعبير عن الوحدة الوطنية تلبية لدعوة أطلقها رئيسها.

وحضر الرئيس فولوديمير زيلينسكي مناورات قرب ريفني (غرب) وقال للعسكريين الحاضرين "أشكركم على الدفاع عن دولتنا. حين أنظر إليكم أشعر بالثقة".

ويحتفل الأوكرانيون الأربعاء بـ "يوم الوحدة" الذي أعلنه رئيسهم فولوديمير زيلينسكي مع رفع الأعلام في شوارع كييف من قبل السلطات وسكان العاصمة. في بعض مدارس العاصمة تم تنظيم تدريبات على الاجلاء.

وسيتوجه الرئيس الأوكراني أيضا الى ماريوبول، آخر مدينة كبرى في الشرق تسيطر عليها كييف وتعتبر بين المناطق المهددة أكثر من غيرها في حال حصول اجتياح لأنها تقع على بعد عشرين كيلومترا فقط من خط الجبهة الفاصل مع الانفصاليين الموالين لروسيا.

وفي بادرة رمزية أعلن عدد من أغنى رجال أوكرانيا عن عودتهم الى البلاد تلبية لدعوة من الرئيس الأوكراني، كما توجه الملياردير رينات احمدوف أيضا الى ماريوبول وأعلن فيها عن أكثر من مليار دولار من الاستثمارات لعام 2022. وتوجه سفير الاتحاد الأوروبي في اوكرانيا ماتي ماسيكاس أيضا الى ماريوبول.

وعلى خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا، أجرى وزير دفاع هذا البلد، أليكسي ريزنيكوف، اليوم الاثنين مكالمة هاتفية مع نظيره البيلاروسي فيكتور خرينين.

وأكدت وزارة الدفاع البيلاروسية في بيان لها أن خرينين ناقش مع ريزنيكوف، خلال المكالمة التي جرت بمبادرة من الجانب الأوكراني، "مسائل متعلقة بواقع التعاون في المجال العسكري والخطوات المحددة الممكن اتخاذها في سبيل تعزيز أجواء الثقة والأمن في المنطقة".

وأكد خرينين خلال المكالمة أن "الشعب الأوكراني كان وسيظل شعبا شقيقا بالنسبة لبيلاروس"، مشددا على أن مينسك ليست من يتحمل المسؤولية عن التوترات القائمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.

بدوره، دعا وزير الدفاع الأوكراني، وفقا للبيان البيلاروسي، إلى "استئناف التعاون بين الدولتين وتفعيل التعاون في المسائل المتعلقة بالأمن والثقة المتبادلة".

ولفت البيان إلى أن الوزيرين بحثا الإجراءات الرامية إلى تدريب القوات المسلحة (فيما يبدو إشارة إلى مناورات "عزيمة الاتحاد" التي تجريها بيلاروس مع روسيا عند حدود بيلاروس الجنوبية) و"أعربا عن قناعتهما بأن هذه الإجراءات لا تشكل خطرا على شعبي الدولتين الشقيقتين".

المصدر:يونيوز