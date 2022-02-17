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مركز المصالحة الروسي يرصد عمليتي إطلاق نار من قبل إرهابيي النصرة في إدلب

اعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ جورافليوف، اليوم الأربعاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة.
رمز الخبر: ۶۳۱۲۶
تأريخ النشر: 17 February 2022

اعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء أوليغ جورافليوف، اليوم الأربعاء، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي المحظور في روسيا، نفذوا هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب شمال غرب سوريا خلال 24 ساعة.

وقال جورافليوف، في إفادة صحفية: "سُجل خلال الـ24 ساعة الماضية، هجومين في منطقة خفض التصعيد بإدلب من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية في محافظة إدلب. ونتيجة هجوم قنص نفذه إرهابيون من منطقة دوير الأكراد، على مواقع القوات الحكومية في منطقة ترومبا غربي مدينة سراقب بريف إدلب، أصيب جندي سوري".

وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.

المصدر:يونيوز

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