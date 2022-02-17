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محمود عباس يستقبل مبعوثي الرئيس التركي في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء مبعوثي الرئيس التركي، المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، والسفير سادات أونال وكيل وزارة الخارجية.
رمز الخبر: ۶۳۱۲۵
تأريخ النشر: 17 February 2022

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الأربعاء مبعوثي الرئيس التركي، المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن، والسفير سادات أونال وكيل وزارة الخارجية.

ورحب عباس بالوفد الضيف محملا تحياته للرئيس أردوغان ومؤكدا على العلاقات المتينة بين البلدين، وأهمية تعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الفلسطيني والتركي.

وثمن الرئيس مواقف تركيا السياسية تجاه القضية الفلسطينية وشعبها في المحافل الدولية كافة، والتي تعبر عن وقوف تركيا حكومة وشعبا إلى جانب نضال الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال.

وأطلع الرئيس الفلسطيني الوفد على آخر مستجدات القضية الفلسطينية، والجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية لمواجهة ممارسات الاحتلال ومستوطنيه العنصرية والقمعية وخاصة في مدينة القدس، مشددا على رفض الأعمال الاستيطانية وإرهاب المستوطنين والرفض القاطع للاعتداءات على الأقصى، وطرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم البيوت وغير ذلك من الأعمال الأحادية التي تدمر جهود صنع السلام.

وأكد محمود عباس على أهمية قرارات المجلس المركزي التي اتخذت مؤخرا لحماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، مشددا على أنهم لن يسمحوا باستمرار الاحتلال وتكريسه للأبد.

بدورهما، نقل المبعوثان تحيات الرئيس أردوغان للرئيس عباس وتمنياته الطيبة، مؤكدين الموقف التركي الثابت تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وشددا على حرص الرئيس أردوغان والقيادة التركية على تعزيز العلاقات الثنائية المميزة مع فلسطين، وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين الفلسطيني والتركي. وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الإعلام نبيل أبو ردينة ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي.

المصدر:يونيوز

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