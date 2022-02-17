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إعلام الاحتلال: إسرائيل تستعد لاحتمال تعرضها لهجوم بطائرات مسيّرة

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن "المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل".
رمز الخبر: ۶۳۱۲۴
تأريخ النشر: 17 February 2022

ذكر تقرير إسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد لاحتمال وقوع هجوم بطائرات مُسيرة من إيران على أهداف إسرائيلية، وسط تقديرات بأن "المحاولات الإيرانية لشن هجوم بواسطة طائرات مُسيرة على أهداف إسرائيلية، ستتواصل".

جاء ذلك بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي ("كان 11")، في نشرتها المسائية. ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن "من السهل جدًا تنفيذ هجمات بالطائرات المسيرة المفخخة" ضد أهداف إسرائيلية.

وكشفت القناة عن إحباط هجومي بطائرتين مُسيرتين تم إطلاقهما من إيران، في العراق، مشيرة إلى "مخاوف من أن هاتين الطائرتين كانتا موجهتين للانفجار في إسرائيل"، وذلك على خلفية المساعدات التي تقدمها إسرائيل في الهجمات على "أنصار الله" في اليمن.

وشدد المسؤول على أن "هذا التهديد جدي"، مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية "تتعامل معه بكل الوسائل الممكنة". فيما لفتت القناة إلى التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي مؤخرا، لمحاكاة هجوم على أهداف "بعيدة المدى"، بما في ذلك في إيران، بحضور ضابط عسكري أميركيّ.

وخلال الاسابيع الفائتة قال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، إن إيران تطور برنامجا صاروخيا وما زالت تهدد حركة الملاحة البحرية في منطقة الخليج.

وأضاف في حديثه مع شبكة "أم أس أن بي سي" أن واشنطن "لاحظت زيادة استخدام طائرات إيرانية مسيرة في الأعوام الأخيرة، وهذه الطائرات تزداد دقة وفتكا مع مرور الوقت".

المصدر:يونيوز

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