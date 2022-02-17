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قالن يزور القدس المحتلة: سنواصل دعم حل الدولتين وتحسين ظروف الفلسطينيين

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده ستواصل الدعم والمساعدة لتحقيق حل الدولتين وتحسين ظروف الشعب الفلسطيني.
رمز الخبر: ۶۳۱۲۳
تأريخ النشر: 17 February 2022

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أن بلاده ستواصل الدعم والمساعدة لتحقيق حل الدولتين وتحسين ظروف الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في تصريحه للأناضول الأربعاء، خلال زيارته للقنصلية العامة التركية في القدس المحتلة المحطة الأولى لزيارة تستغرق يومين إلى الأراضي المحتلة.

وأوضح قالن أنه سيبحث مع نظيريه الفلسطيني والإسرائيلي الخطوات الواجب اتخاذها لحل القضية الفلسطينية وتطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية. وأضاف: "سنواصل المساعدة والدعم لتحقيق حل الدولتين وتحسين ظروف الشعب الفلسطيني، كما تعلمون تركيا وقفت دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني".

وحول العلاقات التركية الإسرائيلية، قال قالن: "سنناقش الخطوات التي يجب اتخاذها لتطبيع العلاقات، بشكل مفصل خلال زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا في مارس المقبل".

وأكد أن هدف تركيا في سياق القضية الفلسطينية بشكل عام هو بناء نظام إقليمي يضمن السلام والاستقرار ويعطي الأولوية للأمن والحرية والازدهار للجميع.أضاف: "لهذا السبب، سنواصل زيادة الجهود والعمل في هذا الاتجاه تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وفي وقت لاحق، سيلتقي قالن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى العديد من المسؤولين الفلسطينيين. والخميس، سيناقش الوفد التركي تحضيرات زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى تركيا، بالإضافة إلى إجراء مشاورات سياسية.

المصدر:يونيوز

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