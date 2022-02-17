مترجم: وكالات الاستخبارات الأمريكية تواجه اختبارًا حاسمًا في فك رموز دوافع بوتين

بقلم ديفيد إي سانجر وجوليان إي بارنز وإريك شميت

15 فبراير 2022

واشنطن - في ذروة الجهود الروسية في عام 2016 للتلاعب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي. إيه). التي كان لديها سلاح سري: خُلد (عميل) لديه بعض الوصول إلى الدائرة المقربة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي كان قادرًا على إبلاغ واشنطن بكيفية تفكير خبير التكتيك في خطوته التالية.

تم انتزاع هذا العميل من روسيا في عام 2017، تاركًا الولايات المتحدة عمياء إلى حد كبير، لفترة من الوقت، عن تفكير بوتين. الآن، بعد خمس سنوات من إعادة بناء الوصول ببطء إلى أعلى الرتب في الكرملين، تواجه وكالات الاستخبارات الأمريكية اختبارًا حاسمًا: فك رموز ما إذا كان السيد بوتين سيستخدم أكثر من 150.000 جندي كان قد حشدهم بالقرب من الحدود الأوكرانية للغزو، أو لمجرد منحه نفوذاً لأنه يتعلق باحتمال التوصل إلى تسوية دبلوماسية.

في المقابلات التي أجريت مع مسؤولين من الولايات المتحدة وأقرب حلفائها، من الواضح أن الولايات المتحدة وبريطانيا لديهما مرة أخرى نوافذ في طريقة تفكير بوتين. يتم التوصل إلى بعض الاستنتاجات الاستخباراتية من خلال عمليات اعتراض إلكترونية، بينما يتم تعزيز البعض الآخر من خلال محادثاته الدورية مع الرئيس بايدن، والتي يقول المسؤولون إنها أثبتت أنها مفيدة في فهم نظرة السيد بوتين للعالم - وطبيعته التجارية.

وفقًا لمسؤول أمريكي، من المحتمل أن تتغير حسابات السيد بوتين عندما يوازن التكاليف المتغيرة لغزو ويقيّم ما يمكن أن يحصل عليه من المفاوضات. لاحظ العديد من المسؤولين أن السيد بوتين لديه تاريخ من الانتظار حتى آخر لحظة ممكنة لاتخاذ قرار، وإعادة تقييم خياراته باستمرار.

ليس من المستغرب أن المسؤولين الأمريكيين لن يقولوا كيف يعرفون ما يفكر فيه السيد بوتين، وهم حريصين على الحفاظ على مصادرهم الحالية.

من الصعب معرفة نية أي زعيم استبدادي، لكن السيد بوتين، الذي بدأ حياته المهنية كضابط شرطة كي جي بي. هو يشكل تحديا خاصا. لأنه يتجنب الأجهزة الإلكترونية، في كثير من الأحيان يحظر تدوين الملاحظات، ويخبر مساعديه قليلاً، هناك حد لمقدار وكالة المخابرات التي يمكن أن تتعلم عن نواياه وتفكيره.

وقالت جوليان سميث، سفيرة الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي، للصحفيين يوم الثلاثاء "نحن لا نفهم بشكل أساسي، ولا أحد منا يفهم، ما بداخل رأس الرئيس بوتين، ولذا لا يمكننا التكهن بأي مسار يتجه كل هذا".

قال مسؤول كبير التقى مع نظرائه الروس في محاولة لنزع فتيل الأزمة الحالية مؤخرًا إن الوفد الأمريكي خرج بشعور بأن ممثلي بوتين يتخذون موقفًا متشددًا لأنهم لا يعرفون ما الذي يريد رئيسهم القيام به.

يدقق المسؤولون الأمريكيون في المعلومات الاستخباراتية - التقارير التحليلية والمواد الخام - في محاولة للإجابة على سؤال حاسم: كيف يقيّم السيد بوتين احتمالية نجاحه.

يقول كل من المسؤولين الأمريكيين والبريطانيين إن أحد العناصر الأساسية في تحليلاتهم هو الاستنتاج المشترك بأن شيئًا ما قد تغير في تقييم السيد بوتين لوضع روسيا النسبي في العالم. بعد الإنفاق الكبير على جيشه، يعتقد الآن أن روسيا في أقوى موقف لإكراه أوكرانيا - وبقية أوروبا - منذ سقوط الاتحاد السوفيتي، لقد حسنت احتياطياته المالية بشكل كبير من قدرة موسكو على تحمل العقوبات.

في الآونة الأخيرة، استفاد من ارتفاع أسعار الغاز والنفط - واكتشف أنه كلما زاد تهديده بالحرب، ارتفعت تلك الأسعار. بينما نظرت ألمانيا ودول أخرى في التكلفة الباهظة لاستبدال مصادر الطاقة الروسية في حالة قطعها، فقد جعل ذلك بعض القادة الأوروبيين أكثر حماسًا للتفاوض بشأن حل من شأنه تجنب الحاجة إلى فرض عقوبات. قال أحد المفاوضين الأوروبيين إنه ابتزاز، وأشار إلى أن أفكار بوتين ابتزازية.

يتمتع السيد بوتين أيضًا بميزة الوقت. لم يواجه ناخبين لمدة عامين ونصف، مما قد يسمح له بالتعافي من أي انتقادات محلية قد تنشأ من نزاع عقابي - أو العقوبات التي قد تتبعها.

في حين أن هناك اتفاقًا واسعًا على هذا التحليل في دوائر الاستخبارات، يحذر مسؤولو المخابرات السابقون من أن أولئك الذين يحاولون التنبؤ بتحركات زعيم مثل السيد بوتين يحتاجون إلى المضي قدمًا بتواضع بشأن مقدار ما لا يعرفون.

"يفهم المحللون كيف يفكر بوتين، ومظالمه وغضبه من الغرب والولايات المتحدة". قال جون سيفر، وهو موظف سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، خدم في موسكو. "الآن، هل هذا يعني أننا نعرف ما الذي سيفعله ومتى سيفعل ذلك؟ لا، لأنه للقيام بذلك عليك أن تدخل في رأسه ".

طورت الولايات المتحدة بشكل واضح معلومات استخباراتية حول التخطيط العسكري للجيش الروسي للحرب، وتوقعت زيادة القوات قبل أسابيع من حدوثها، وكشفت ما قال المسؤولون إنها مؤامرات وعمليات تخريب روسية تهدف إلى خلق ذريعة للغزو.

لكن الولايات المتحدة وجدت نفسها على حين غرة من قبل السيد بوتين، من قراره ضم شبه جزيرة القرم إلى نشره للقوات في سوريا. من المثير للاهتمام، أن أحد مصادر النفاذ الى عقل بوتين، كانت المحادثات مع الرئيس الروسي نفسه، لذا، مثل مفاوضي الرهائن، فإنهم مصممون على إبقائه يتحدث. لم يمض وقت طويل على زيارة المدير في ال سي. آي. إي، ويليام ج. الى موسكو في نوفمبر، للتحذير من غزو أوكرانيا، توصل مساعدو بايدن إلى خطة للمشاركة المستمرة، وأقاموا سلسلة من المفاوضات - في بروكسل وجنيف، على العديد من المستويات المختلفة - على نظرية أنه في حين أن روسيا كان تتحدث مع الغرب، وتعبر عن مظالمها وتطرح مطالبها، فمن غير المرجح أن تغزو أوكرانيا.

حتى أن بول كولبي، الذي أشرف على جمع من المعلومات الاستخباراتية الروسية لصالح وكالة الاستخبارات المركزية لسنوات عديدة، لوحظ مؤخرا أنك "تبقيهم يتحدثون في محاولة لمعرفة ماذا يريدون حقا، وإيجاد مخرج آخر". ولكن السيد كولبي، الذي أصبح الآن مدير مشروع هارفارد الاستخباراتي، أضاف: "لقد كان من المنطقي أن يحدث ذلك ما لم يكن ما يريده المسلح حقا هو إطلاق النار على الرهائن".

يستخدم السيد بوتين المعلومات كسلاح، ويحتفظ بمشورته الخاصة، ويمتنع عن ذكر تفاصيل تخطيطه من مساعدين مقربين.

عندما زار السيد برنز موسكو للتحذير من غزو أوكرانيا، قدم تفاصيل عما عرفته الولايات المتحدة بشأن التخطيط العسكري، ويبدو أن هذه الإقرارات قد فاجأت بعض المسؤولين الروس، كما لو كانوا أقل وعيا بتخطيط السيد بوتين، وفقا لمسؤول أمريكي تم اطلاعه على الاجتماع.

"أحب أن أقول إن بوتن ليس شريكا جيدا، فهو لم ينجح في تلك الدورة من رياض الأطفال"، كما قالت بيث سانر، مسؤولة الاستخبارات السابقة التي كانت تقدم إحاطة منتظمة للرئيس دونالد ج. ترامب. "كان جاسوسا، لذا فقد تدرب على ألا يكون شريكا، لقد تدرب على الاستدراج والتلاعب".

لكن مسؤولين استخباريين سابقين قالوا إن مقعد روسيا في ال سي. آي. إي. بقي قويا، مع العديد من المحللين وضباط القضايا الذين كرسوا حياتهم المهنية لدراسة السيد بوتين. يقول المسؤولون السابقون ان الحكم الطويل للحكام المستبدين له مميزات معينة.

قال مارك إي. بوليميروبولوس، وهو ضابط كبير سابق في وكالة الاستخبارات المركزية أشرف على العمليات في أوروبا وروسيا، إن هناك حدودا لما ينبغي على الحكومة أن تطلب من مخابراتها القيام به. وتستطيع وكالات الاستخبارات أن تقدم التحذيرات، وهو ما فعلته في الأشهر الأخيرة. وأي شيء آخر قد يكون مشحونا.

"الذكاء ليس بالضرورة تنبؤا للوقت والتاريخ. لقد قام مجتمع الاستخبارات بعمل جيد للغاية من خلال تزويد صناع القرار السياسي بالوعي الممتاز بالمواقف من أجل تطوير السياسات إذا ما سلكت روسيا طريقا أو آخر. " هذا ما يفعله الذكاء، والتساؤل عن المزيد من هذا سوف يكون بالغ الصعوبة.

حتى اكتساب الوعي الظرفي قد يكون أكثر صعوبة في لحظة ما، حيث يزعم الروس أنهم أصبحوا بلا تصعيد في حين لا تزال المناورات العسكرية جارية. كما تعطلت الوظائف الأساسية المتمثلة في تتبع التحركات الروسية في أوكرانيا. أغلقت وكالة الاستخبارات المركزية يوم الثلاثاء، مؤقتا على الأقل، محطتها في كييف، عاصمة أوكرانيا، وذلك بعد يوم واحد من انتقال الدبلوماسيين الأمريكيين إلى مدينة لفيف في غرب أوكرانيا.

Putin's Motives Pose a Challenge for U.S. Intelligence Agencies - The New York Times (nytimes.com)

ترجمة مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير - The New York Times