ملك البحرين يلتقي بينيت وتأكيد على دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بناء طرق عدة لمنطقة أقوى وأكثر استقرارا.

اكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، إنه بحث مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بناء طرق عدة لمنطقة أقوى وأكثر استقرارا.

جاء ذلك، خلال استقبال ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بينيت، بقصر الصخير بالمنامة، حيث بحث الجانبان بحسب وسائل اعلام اسرائيلية "العديد من الطرق لبناء جسور جديدة من أجل منطقة أقوى وأكثر استقرارا، وتطلعا إلى استمرار العلاقة الممتازة بينها".

فيما أفادت وكالة الأنباء البحرينية، بأن آل خليفة، أعرب عن تطلعه إلى أن "تسهم زيارة بينيت في دفع علاقات التعاون لمزيد من الخطوات الإيجابية المتقدمة".

واستعرض ملك البحرين مع بينت، "مختلف جوانب التعاون الثنائي بين البلدين وفرص تعزيزه".

وأكد الجانبان خلال اللقاء "مواصلة دعم العلاقات الثنائية والعمل المشترك بما يعزز مصالحهما ويخدم الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة"، وفق الوكالة.

وقال بيان للخارجية البحرينية حول الزيلرة "قام رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، خلال زيارته الرسمية الأولى إلى مملكة البحرين. التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد، كما التقى بعدد من كبار الوزراء في الحكومة البحرينية".

وأضاف البيان أن "الزيارة التاريخية تأتي استمرارًا مباشرًا لاتفاقيات إبراهيم، التي أبرِمت في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2020، ولإقامة العلاقات بين دولة إسرائيل ومملكة البحرين. حيث تعبّر اتفاقيات إبراهيم، التي أبرِمت برعاية الولايات المتحدة وبدعمها، عن القيادة المسؤولة لكلا الدولتين الساعيتين إلى إحلال السلام، والأمن والاستقرار في المنطقة برمتها".

وتابع قائلا: "وقد التمس رئيس الوزراء بينيت الإعراب أمام ملك البحرين وأمام ولي العهد عن بالغ تقديره لزعامتهما، سواء في الفترة التي سبقت إبرام اتفاقيات إبراهيم أو بعد إبرامها. كما وأشاد رئيس الوزراء بالتزام البحرين منذ سنين طويلة بقيم التسامح، والتعايش والسلام، التي تشكل الرؤية التي اعتمدت عليها اتفاقية السلام بين الدولتين".

وأشار البيان إلى أن "اللقاءات التي عُقدت اليوم بحضور رئيس الوزراء بينيت وقادة مملكة البحرين ساهمت في تعزيز العلاقات بين الدولتين وبين الحكومتين، وفي ترسيخ التعاون القائم بين الشعبين على الصعيد الاجتماعي، والاقتصادي والأمني".

ولفت إلى أنه "تم التباحث في توسيع رقعة العلاقات الاستراتيجية والأمنية التي تربط بين الدولتين، كجزء من التعامل مع التحديات الإقليمية، وبضمنها التهديدات النووية، والعمليات الإرهابية، والتطرف الديني، والفقر والتحديات الاجتماعية".

ونوه إلى "تناول الزعيمان الإسرائيلي والبحريني تعزيز التعاون المدني، والاقتصادي، والتجاري بين الدولتين، بهدف جعل رؤية السلام واقعًا، سيستطيع أبناء كلا الشعبين الاستفادة من ثماره".

البيان المشترك أضاف قائلا: "وقد وجّه رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، الدعوة إلى ولي العهد للقيام بزيارة رسمية إلى إسرائيل".

ووصل بينيت البحرين، مساء الإثنين، في زيارة يختتمها الثلاثاء التقى خلالها إلى جانب الملك، مسؤولين بحرينيين بينهم وزراء الخارجية والصناعة والمواصلات.

كما التقى الثلاثاء، ولي عهد البحرين، الأمير سلمان حمد آل خليفة ورؤساء الجالية اليهودية في البلاد، بالإضافة إلى براد كوبر، قائد الأسطول الخامس الأمريكي المتمركز بالمملكة.

ووقع كيان الاحتلال الإسرائيلي مع البحرين والإمارات، في سبتمبر/أيلول 2020، اتفاقا لتطبيع العلاقات بينهم.

المصدر:يونيوز