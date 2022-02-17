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الإطار التنسيقي: نثمن عالياً موقف شيوخ العشائر الابية ونتفاعل ايجابيا مع مبادرتهم

أصدر الإطار التنسيقي بيانًا ثمّن فيه موقف شيوخ العشائر الابية، معلنًا عن التفاعل ايجابيا مع مبادرتهم والسعي مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية.
رمز الخبر: ۶۳۱۱۹
تأريخ النشر: 16 February 2022

أصدر الإطار التنسيقي بيانًا ثمّن فيه موقف شيوخ العشائر الابية، معلنًا عن التفاعل ايجابيا مع مبادرتهم والسعي مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية.

وفي ما يلي نص البيان:
مع استمرار الجهود الوطنية لمعالجة الانسداد السياسي الحالي تلقى الاطار التنسيقي مبادرة من شيوخ العشائر العراقية الكريمة تدعو جميع القوى السياسية لوضع حلول عملية للخروج من الازمة الحالية .

اننا نثمن عالياً موقف شيوخ العشائر الابية ونتفاعل ايجابيا مع مبادرتهم ونسعى مع جميع الاطراف المعنية للوصول الى تفاهمات مقبولة تسرع في عملية تشكيل حكومة الخدمة الوطنية التي تتبنى قضايا الشعب والاستجابة لمطالبهم الملحة وحاجاتهم الاساسية.

وفق الله الجميع لما فيه خير العراق وخدمة ابنائه.

المصدر:يونيوز

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