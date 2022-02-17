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الشيخ الخزعلي: التوصيف الدقيق لما يجري في محافظة ميسان هو "انفلات أمني كامل"

عد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الشهيد القائد السيد داغر الموسوي تاريخا حافلا يتطلب من الجميع الحفاظ على نهجه وطريقه، وعن الأحداث التي شهدتها محافظة ميسان.
رمز الخبر: ۶۳۱۱۷
تأريخ النشر: 16 February 2022

عد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق الشيخ قيس الخزعلي، الشهيد القائد السيد داغر الموسوي تاريخا حافلا يتطلب من الجميع الحفاظ على نهجه وطريقه.

وقال الشيخ الخزعلي في كلمته خلال مهرجان "فارس الفتوى" السنوي الثالث، ان "السيد داغر الموسوي كان من اهم المشاركين في الدفاع عن البلد وحفظ الشعب، وبرحيله تحولت المسؤولية علينا بالحفاظ على ذكراه ونهجه الذي اختطه الى جانب القادة الشهداء الاخرين".

وأضاف، أن "الشهداء العظام جميعا ضحوا بأرواحهم من أجل هدف الدفاع عن الدين والمقدسات وحفظ وجود الدولة، وواجب كل انسان شريف الاستمرار على طريق هؤلاء القادة".

واعتقد الشيخ الخزعلي أن ما صدر أخيرًا من قرار للمحكمة الاتحادية بشأن الغاء صلاحية اقليم كردستان بأن يبيع النفط العراقي هو خطوة في الدفاع عن البلد والدولة، معتقدًا أن القرار هذا هو أهم قرار اتخذته المحكمة الاتحادية منذ تأسيسها إلى الآن.

ولفت الشيخ الخزعلي إلى أن لا يكون هناك صمت جماهيري وشعبي بل يجب أن يكون هذا القرار صداه في الجمهور والشعب والناس والقواعد الجماهرية.

وعن الأحداث التي شهدتها محافظة ميسان، قال الشيخ الخزعلي: "التوصيف الدقيق لما يجري في محافظة ميسان هو انفلات أمني كامل".

المصدر:يونيوز

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