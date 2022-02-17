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بيدرسون يلتقي المقداد في دمشق ويؤكد ان النقاشات مع الحكومة السورية ستستمر

استقبل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في مكتبه بالوزارة، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون، وبحث معه العملية السياسية وانعقاد جولة جديدة للجنة الدستورية في جنيف.
رمز الخبر: ۶۳۱۱۶
تأريخ النشر: 16 February 2022

استقبل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، في مكتبه بالوزارة اليوم الاربعاء، المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة غير بيدرسون.

وبحث الجانبان العملية السياسية وانعقاد جولة جديدة للجنة الدستورية في جنيف.

وأكد بيدرسون، أنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر آذار/مارس المقبل، مشيرًا إلى أنه متفائل بشأن تلك الجولة.

وقال بيدرسون في تصريحات للصحفيين عقب اللقاء في دمشق: "كان لدينا لقاء عميقا ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية .. ناقشنا أيضا الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وأضاف: "بعد نقاشات اليوم، أنا متفائل أكثر من قبل في الجولة السابعة للمباحثات، وأملي أن تحدث في مارس المقبل".

وأكد المبعوث الأممي أن "نقاشاتنا مع الحكومة السورية ستستمر".

المصدر:يونيوز

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