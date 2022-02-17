"بعضٌ من بأسنا" .. الإعلام الحربي ينشر تدريبات لأفراد من المقاومة الإسلامية

نشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية، مقطع فيديو حمل عنوان "بعضٌ من بأسنا"، يُظهر عدداً من أفراد القوة الخاصة في المقاومة، أثناء قيامهم بتدريبات عسكرية في احدى مناطق جنوب لبنان.

نشر الإعلام الحربي التابع للمقاومة الإسلامية، مقطع فيديو حمل عنوان "بعضٌ من بأسنا"، يُظهر عدداً من أفراد القوة الخاصة في المقاومة، أثناء قيامهم بتدريبات عسكرية في احدى مناطق جنوب لبنان.

ويظهر في الفيديو مقاتلون في المقاومة الاسلامية، يقومون بتدريبات في الثلوج، تحاكي قيامهم بعمليات هجومية، وإطلاق نار على أفراد من الجيش الصهيوني، بالإضافة إلى قيامهم ببعض الفنون القتالية العسكرية.

واختتم المشهد الذي يبلغ مدته دقيقتان و16 ثانية، بكملة للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، أنه يوجد ميزة لحزب الله، وهي أن "الرعب يسير أمامه".

المصدر:يونيوز