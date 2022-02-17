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أردوغان: التعاون الفضائي بين تركيا والإمارات يفيد البلدين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التعاون في مجال الفضاء بين بلاده والإمارات، سيعود بالفائدة على الجانبين.
رمز الخبر: ۶۳۱۱۴
تأريخ النشر: 16 February 2022

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التعاون في مجال الفضاء بين بلاده والإمارات، سيعود بالفائدة على الجانبين.

جاء ذلك في كلمة لاردوغان خلال لقائه، الشباب الأتراك والإماراتيين في معرض "دبي إكسبو"، أمس الثلاثاء، على هامش زيارته الرسمية إلى البلد الخليجي.

وأضاف أردوغان أنهم بصدد اتخاذ خطوات جديدة لتعزيز التواصل والتعاون بين الشباب التركي والإماراتي.

وأشار إلى توقيع أنقرة وأبو ظبي، مذكرة تعاون في مجال الشباب، وقال: "بهذه الخطوة، انتقلنا إلى مرحلة هامة في مسار تحويل أحلام الشباب إلى واقع"، وتابع: "نأمل منكم أنتم الشباب أن تكونوا سفراء محبة بين تركيا والإمارات".

في سياق متصل، أوضح أردوغان أن تركيا والإمارات تمتلكان فرصاً وقدرات كبيرة للتعاون في مختلف الأصعدة، وعلى رأسها الفضاء، وأردف: "نتقاسم رؤى مشابهة في مجالات برامج الفضاء والتقنيات المبتكرة".

ولفت إلى إطلاق تركيا برنامجها الوطني حول الفضاء، العام الفائت، مبيناً أنهم يخططون في هذا الإطار، لتنفيذ "هبوط قاسٍ" على سطح القمر عبر صاروخ محلي سيطلق نهاية 2023، تزامناً مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

وتابع إنه بالتزامن مع كشف تركيا عن برنامجها الوطني للفضاء، أطلقت الإمارات مسبار "الأمل" ضمن مشروعها لاستكشاف المريخ، وأشار أردوغان إلى تبادل وزيري الصناعة والتكنولوجيا التركي والإماراتي، التهاني بهاتين المناسبتين حينذاك، ما يعكس علاقات الصداقة بين البلدين.

وأردف أردوغان: "مسبار الأمل الذي أتم قبل أيام عامه الأول في مداره الفضائي، يمثل أملنا جميعا"، مشددًا على ضرورة تطوير تركيا والإمارات مساعيهما المشتركة للتعاون في مجالات الفضاء والتكنولوجيا والبحوث العلمية.

وأكد أن تعاون تركيا والإمارات عبر وكالاتهما المختصة بالفضاء، وتقاسمهما التجارب فيما بينهما سيعود بالفائدة على البلدين.

واختتم أردوغان مساء الثلاثاء، زيارة رسمية للإمارات استمرت يومين، التقى خلالها ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ومسؤولين آخرين، ووقّع البلدان 13 اتفاقية في مجالات مختلفة.

المصدر:يونيوز

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