نائب الأمين العام لحزب الله: عدم المشاركة في الانتخابات خدمة للخصوم والأعداء

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن عدم المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة هو خدمة للخصوم والأعداء، الذين يعتبرون هذا الاستحقاق مفصليا في تاريخ لبنان.

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن عدم المشاركة في الإنتخابات النيابية المقبلة هو خدمة للخصوم والأعداء، الذين يعتبرون هذا الاستحقاق مفصليا في تاريخ لبنان.

وخلال كلمةٍ له في الاحتفال المركزي الذي أقامه حزب الله في القطاع الخامس في منطقة زقاق البلاط في بيروت بمناسبة ولادة الإمام علي عليه السلام وذكرى الشهداء القادة، شدد الشيخ قاسم على أهمية خوض الانتخابات، سائلاً العاملين في جمعيات المجتمع المدني الممولين من السفارة الأمريكية عن تقديماتهم للناس والمجتمع.

واعتبر الشيخ قاسم أن هؤلاء سيكونوا أدوات المشروع الأمريكي الصهيوني إذا ما فازوا بالانتخابات.

المصدر:يونيوز