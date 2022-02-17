زاخاروفا لوسائل الإعلام الغربية: أبلغونا بموعد "الغزو" للعام المقبل كي ننظم إجازاتنا

في نبرة ساخرة، طلبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من "وسائل التضليل الإعلامي الغربية" أن تحدد موعدًا "للغزو الروسي" بالنسبة للعام المقبل.

سخرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من تقارير وسائل الإعلام الغربية التي حددت موعدًا للاجتياح الروسي ضد أوكرانيا.

وقالت زاخاروفا عبر حسابها الموثق في موقع "فيسبوك": "نرجو من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية مثل بلومبيرغ ونيويورك تايمز وذا صن وغيرها نشر جدول "الغزوات" الروسية لهذا العام".

وتابعت: "أود أن أخطط لقضاء إجازة".

وكانت وسائل إعلام غربية وعلى رأسها أمريكية وبريطانية نشرت العديد من التقارير في الآونة الأخيرة عن موعد الاجتياح الروسي ضد أوكرانيا.

وقد روجت وسائل الاعلام لخبر "الغزو الروسي الوشيك" لأوكرانيا، وحدد بعضها ساعة الصفر يوم 15 شباط/فبراير وبعضها الآخر يوم 16 شباط/فبراير.

وكانت الخارجية الروسية قد انتقدت في وقت سابق، الهجوم الإعلامي المنسق ضد البلاد، قائلة إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول "عدوان روسي" مزعوم على أوكرانيا.

وأضافت أن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث "يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، متابعة أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.

يأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز