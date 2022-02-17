الفصائل في غزة: وحدة شعبنا ستُفشل كل مخططات الاحتلال في حي الشيخ جراح

أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، أن وحدة الشعب الفلسطيني، ستُفشل كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

أكدت فصائل العمل الوطني والإسلامي في قطاع غزة، أن وحدة الشعب الفلسطيني، ستُفشل كل مخططات الاحتلال الإسرائيلي في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وقالت الفصائل، في وقفة دعم وإسناد لأهالي حي الشيخ جراح بمدينة غزة، اليوم الأربعاء إن حكومة المستوطنين بزعامة نفتالي بينيت لم تأخذ الدرس والعبرة ممن سبقها ولم تدرك أن شعبنا أصبح لديه القدرة على فرض قواعد الاشتباك بما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وشددت على أن اعتداء المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على أهلنا في القدس سيدفع ثمنه الاحتلال، مؤكدةً أن "كرامة شعبنا مرتبطة بتمسكه وحفاظه على أرضه ومقدساته، ولن نترك أهالي القدس لوحدهم".

وأضافت الفصائل في كلمتها، "إن شعبنا لن يسمح باستمرار التهويد في القدس رغم إرهاب المستوطنين، فوحدة شعبنا ستفشل كل مخططات الاحتلال".

وطالبت الفصائل، السلطة بإلغاء كافة الإجراءات العقابية تجاه غزة، كما طالبتها بوقف التنسيق الأمني وملاحقة المقاومين أو النشطاء في الضفة.

المصدر:يونيوز