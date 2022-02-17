البطش: لن نسمح بالتطهير العرقي وسنمنع إجراءات الاحتلال بحق حي الشيخ جراح

أكدت حركة الجهاد الاسلامي أن "ما يجري في حي الشيخ جراح من قبل مستوطنين هو محاولة لفرض التطهير العرقي العنصري على أبناء الشعب الفلسطيني واخلائه من سكانه الاصليين".

وفي تصريح لوكالة يونيوز للأخبار، أكد القيادي في الحركة خالد البطش، أن"خطوات المستوطنين تهدف الى تهويد القدس والى جعلها أرضا يهودية والى التغيير في الديمغرافيا".

ودعا "كل النشطاء الى التدخل بما في ذلك الجمعية العامة للامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي من أجل وقت كل هذه الاجراءات العنصرية".

وتابع البطش قائلا: "من جانبنا كمقاومة نؤكد مجددا أننا لن نقبل بما يتم ولن نسمح بالتطهير العرقي وطرد الناس وسنقول كلمتنا في الوقت الصحيح لمنع هذه الاجراءات بحق أهلنا في القدس وحي الشيخ جراح".

هذا ويشهد حي الشيخ جراح، منذ مساء أمس الأحد، توتراً شديداً بين المقدسيين من جهة، والمستوطنين وقوات الاحتلال من جهة أخرى، بعدما نفذ "بن غفير" تهديده بافتتاح مكتب برلماني بحي "الشيخ جراح"، بمشاركة عشرات المستوطنين.

ومنذ عام 1956، تقيم 27 عائلة فلسطينية في منازلها المهددة بالمصادرة في "الشيخ جراح"، بموجب اتفاق مع الحكومة الأردنية (التي كانت تحكم الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، قبل احتلالها عام 1967) ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".