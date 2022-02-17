مسيرة إحتجاجية في المنامة رفضًا لزيارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي الى البحرين

نظم معارضون بحرانيون، مساء أمس الثلاثاء، تظاهرة احتجاجية في العاصمة المنامة رفضًا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال نيفتالي بينيت الى البحرين.

نظّم معارضون بحرانيون، مساء أمس الثلاثاء، مسيرة احتجاجية في العاصمة المنامة رفضًا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال نيفتالي بينيت الى البحرين.

وأحرق المتظاهرون خلال الوقفة أعلام كيان الاحتلال الإسرائيلي، كما رددوا شعارات منددة بسياسات الحكومة البحرينية، التي وقعت في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقًا لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

وحمل المشاركون في المسيرة لافتات كتب عليها "الموت لاسرائيل والعار للمطبعين" و"كلنا مقاومة".

ووصل بينيت، مساء الإثنين، إلى العاصمة البحرينية المنامة، في زيارة هي الأولى لرئيس وزراء صهيوني إلى البحرين.

وكانت تظاهرات انطلقت أمس في الذكرى الـ11 لثورة 14 فبراير/ شباط، وتم خلالها التنديد بالتطبيع.

وقال ناشطون في المعارضة البحرينية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات في المنامة اعتقلت أربعة أشخاص على الأقل أثناء احتجاجات في عدة قرى اعتراضًا على زيارة بينيت.

المصدر:يونيوز