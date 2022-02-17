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المبعوث الخاص الى اليمن يطرح أمام مجلس الأمن عملية متعددة المسارات كفرصة لإنهاء الصراع

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن هناك طريقة للخروج من الحرب، فالسماح باستمرارها خيار وكذلك هو إنهاؤها. وفي هذا الصدد، أكد أنه يعمل الآن على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدمًا نحو تسوية سياسية شاملة.
رمز الخبر: ۶۳۱۰۴
تأريخ النشر: 16 February 2022

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، إن هناك طريقة للخروج من الحرب، فالسماح باستمرارها خيار وكذلك هو إنهاؤها. وفي هذا الصدد، أكد أنه يعمل الآن على تطوير إطار عمل سيحدد خطته للمضي قدما نحو تسوية سياسية شاملة.

وفي إحاطته أمام مجلس الأمن في المقرّ الدائم بنيويورك، أمس الثلاثاء، قال غروندبرغ إن خطته تشكل إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن من خلالها معالجة مصالح الأطراف المتحاربة في سياق أجندة يمنية أوسع، على طول المسارات الثلاثة للقضايا السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأكد أيضًا أنه كجزء من هذا الجهد، سيبدأ الأسبوع المقبل سلسلة من المشاورات الثنائية المنظمة التي تهدف إلى الإعلام عن إطار العمل وإدخال تحسينات عليه.

وأضاف: "سأتواصل مع العديد من أصحاب المصلحة اليمنيين، بمن في ذلك الأطراف المتحاربة والأحزاب السياسية وممثلو المجتمع المدني وخبراء يمنيون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية."

وأشار إلى أن هذه المشاورات من شأنها أن تستكشف أولويات اليمنيين على المدى القريب والبعيد للمسارات الثلاثة، بالإضافة إلى تطلعاتهم ورؤيتهم الأوسع من أجل إنهاء الصراع.

واعتبرها فرصة حقيقية للأطراف اليمنية من أجل تغيير المسار ورسم طريق سلمي للمضي قدمًا.

وقال: "لقد ظل اليمنيون لفترة طويلة بدون عملية سياسية وبدون أمل في أن ينتهي هذا الصراع، من خلال الشروع في عملية منظمة تحاول معالجة العناصر الرئيسية للصراع، يمكن استعادة الأمل في إنهاء المعارك العسكرية والسياسية والاقتصادية المدمرة."

هذا وسيقدم إطار العمل في ربيع هذا العام.

وتزامنًا مع العمل على إنشاء عملية متعددة المسارات يمكن أن تنتج حلولًا دائمة لهذا الصراع، أكد غروندبرغ أنه يبحث عن أي فرصة لخفض التصعيد الفوري.

وأشار غورندبرغ إلى أن الثقة منخفضة، إلا أن إنهاء الحرب يتطلب تنازلات غير مريحة "لا يرغب أي طرف متحارب في تقديمها".

ولذلك شدد على أن عملية سياسية برعاية الأمم المتحدة، بدعم من مجلس الأمن، هي أفضل طريقة للمضي قدمًا على حدّ تعبيره.

من جانبه، قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، إن الحرب تواصل تهديد حياة الملايين في جميع أنحاء البلاد.

المصدر:يونيوز

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