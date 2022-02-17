مظاهرات في مختلف المدن إحتجاجًا على استيلاء واشنطن على الأموال الأفغانية

خرج الآلاف في المدن الأفغانية، اليوم الاربعاء، احتجاجًا على قرار الرئيس الامريكي جو بايدن الاستيلاء على ما يقرب من نصف الأموال الأفغانية في الخارج.

خرج الآلاف في المدن الأفغانية، اليوم الاربعاء، احتجاجًا على قرار الرئيس الامريكي جو بايدن الاستيلاء على ما يقرب من نصف الأموال الأفغانية في الخارج.

وكان الرئيس الأمريكي قد وقع على أمر فى الأسبوع الماضي يقترح فيه تخصيص 3.5 مليارات دولار تعويضًا لضحايا هجمات 11 سبتمبر.

وقال أحد المتظاهرين إنه يجب تعويض الأفغان الذين دمرت الحرب بلادهم.

وحذرت طالبان يوم الاثنين من أنها ستضطر إلى إعادة النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إن لم تفرج واشنطن عن الأصول الأفغانية بالكامل.

وكانت الدول المانحة قد جمدت 9 مليارات دولار تقريبا من الأموال والأصول الأفغانية بعد وصول طالبان إلى السلطة قبل ستة أشهر.

من جانبها، وصفت حركة "طالبان" قرار أميركا بأنه "غير مسؤول"، فيما تشهد افغانستان أزمة إنسانية خانقة تفاقمت منذ توقف المساعدات الدولية نتيجة سيطرة "طالبان" على الحكم في البلاد منتصف آب/أغسطس 2021.

المصدر:يونيوز