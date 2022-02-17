وزير الدفاع: لا نخطط لأي عدوان بما في ذلك في دونباس ولن نقوم بإستفزازات

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن "كييف لا تخطط لأية أعمال عدوانية، بما في ذلك في دونباس وشبه جزيرة القرم، ولن تكون هناك أي استفزازات من جانبها".

أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن "كييف لا تخطط لأية أعمال عدوانية، بما في ذلك في دونباس وشبه جزيرة القرم، ولن تكون هناك أي استفزازات من جانبها".

وخلال مشاركته في برنامج تلفزيوني، اليوم الاربعاء، قال ريزنيكوف: "نحن نعزز دفاعنا كل يوم، لكننا لا نخطط لأي أعمال عدوانية سواء في الشرق، أو بالنسبة لشبه جزيرة القرم وفي اتجاهات أخرى. لن تكون هناك استفزازات من أوكرانيا، ولكن سيكون هناك رفض صارم لمحاولات استفزازنا"، مضيفا أن بلاده مع السلام ومع عودة أراضيها بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وذكر ريزنيكوف أنه "تلقى تقارير صباحية عن الوضع في البلاد، مشيرًا إلى عدم ورود شيء غير عادي فيها، مضيفًا في هذا السياق: "بصفتي وزيرًا للدفاع، سُئلت مؤخرًا كثيرًا عن التهديد الروسي، وعن القوات الموجودة على حدودنا، وعن أعدادهم ومناوراتهم ونواياهم. لقد قلت مرارًا أن استخباراتنا ترى كل شيء، وأننا دائمًا على الاتصال مع الشركاء، وأن معلوماتنا هي نفسها وأن أوكرانيا جاهزة لأي سيناريوهات. هذا الصباح، مثل كل يوم، تلقيت تقارير منتظمة بالأرقام والحقائق، وهي تتماشى تماما مع توقعاتنا وليس فيها أي شيء غير متوقع".

ويأتي ذلك في ظل توتر متصاعد بين روسيا والغرب وسط ادعاءاته المتكررة حول استعداد الحكومة الروسية لشن عملية اجتياح محتملة لأوكرانيا.

وأكدت روسيا مرارًا أنه لا نية لها لشن أي عملية ضد أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التي تتحدث عن ذلك كاذبة، والغرض من هذه الادعاءات يتمثل في تصعيد التوتر في المنطقة وتأجيج الخطاب المعادي لروسيا استعدادًا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقًا، الأمر الذي تعارضه موسكو بشدة كونه يهدد الأمن القومي الروسي.

المصدر:يونيوز