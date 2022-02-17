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تفحم شخص وإصابة آخر في إنفجار سيارتين داخل مرآب بحي مرافال في وهران

تسبب إنفجار سيارتين في مرآب بالطابق الأرضي لمسكن مكوّن من طابق أول بحي المجاهد بلعلوي محمد بمارافال، في مدينة وهران، في وفاة شخص متفحم وإصابة آخر بجروح خطيرة.
رمز الخبر: ۶۳۰۹۹
تأريخ النشر: 16 February 2022

تسبب إنفجار سيارتين في مرآب بالطابق الأرضي لمسكن مكوّن من طابق أول بحي المجاهد بلعلوي محمد بمارافال، في مدينة وهران، في وفاة شخص متفحم وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وبحسب مصادر محلية، فقد لقي امس الثلاثاء، شخص في الأربعينات من العمر حتفه. فيما أصيب آخر في حادث إنفجار سيارتين داخل مرآب.

ووصلت وحدات الحماية المدنية إلى موقع الانفجار فور تلقيهم نداء النجدة، وتمت السيطرة على الحريق مع منع إنتشاره إلى باقي المرآب. وكذا باقي المساكن المجاورة له، حيث يتم تسجيل وفاة شخص يبلغ من العمر حوالي 38 عامًا متأثرًا بالحروق التي تعرض لها.

كما تمكنت مصالح الحماية المدنية من إنقاذ شخص يبلغ من العمر حوالي 35 سنة يعاني من حروق سطحية. وقد تم تقديم الإسعافات الأولية له قبل تحويله الى مستشفى وهران الجامعي.

من جهته وفور سماعه بالحادثة، توجه والي وهران، السعيد سعيود، الى مكان الحادث حيث اطلع على حجم الاضرار والخسائر المادية والبشرية.

وانتقل سعيود بعدها إلى المستشفى حيث يرقد الجريح، ليتابع حالته الصحية ويقوم بعدها بإصدار تعليمات إلى كل من مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير السكن ورئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية وهران، واطار مكلف من ديوان الوالي بالتكفل بالعائلة المتضررة والأضرار التي لحقت بها جراء هذه الحادثة.

المصدر:يونيوز

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