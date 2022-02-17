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طوكيو تدرس رفع الحجر الصحي عن الوافدين أول آذار/مارس المقبل

أكد مسؤولون يابانيون، أن الحكومة المركزية تخطط لرفع سقف عدد الوافدين الجدد يوميًا والذي إرتبط بمكافحة فيروس كورونا المستجد، من 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف بداية من شهر آذار/مارس المقبل، مع النظر في إلغاء شرط الحجر الصحي الصارم عند الوصول.
رمز الخبر: ۶۳۰۹۶
تأريخ النشر: 16 February 2022

أكد مسؤولون يابانيون، أن الحكومة المركزية تخطط لرفع سقف عدد الوافدين الجدد يوميًا والذي إرتبط بمكافحة فيروس كورونا المستجد، من 3 آلاف و500 إلى 5 آلاف بداية من شهر آذار/مارس المقبل، مع النظر في إلغاء شرط الحجر الصحي الصارم عند الوصول.

وكشف كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي دوري، اليوم الاربعاء، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا اليابان حديثًا في الفترة من 29 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 10 فبراير بلغ حوالي 6 آلاف شخص، مضيفا أن الحكومة تدرك أن هناك طلبات مختلفة فيما يتعلق بالإجراءات، وإنها تدرس تقديم خطة لتخفيفها في أقرب وقت ممكن.

أضاف: حوالي 150 ألف طالب أجنبي يحملون تأشيرات دخول لليابان لم يتمكنوا من دخول البلاد بحلول نهاية العام الماضي بسبب ضوابط كوفيد-19 الحدودية".

وقال مصدر مطلع بالحكومة، إن الحكومة تدرس إلغاء فترة الحجر الصحي الحالية البالغة سبعة أيام للوافدين غير المقيمين إذا قدموا شهادات تظهر نتيجة اختبار كوفيد-19 سلبية وتلقيهم لجرعة لقاح ثالثة.

وكانت الحكومة اليابانية قد أقرت في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي قيوداً من أجل منع تفشي متغير أوميكرون شديد الانتقال، تمنع دخول الرعايا الأجانب، مع استثناءات قليلة، حتى نهاية هذا الشهر ولكن هذه القيود، وهي الأكثر صرامة بين مجموعة الدول الصناعية السبع، تعرضت لانتقادات حادة نظراً لصرامتها من قبل دوائر الأعمال والمؤسسات الأكاديمية في الداخل والخارج.

المصدر:يونيوز

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