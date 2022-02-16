مترجم: المشرعون متشائمون بشأن الصفقة النووية الإيرانية الجديدة

جاء التقييم، الذي تم تقديمه في إيجاز سري ووصفه أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأنه "رصين ومروع"، في الوقت الذي يتسابق فيه دبلوماسيو الرئيس جو بايدن للتوصل إلى صفقة مع طهران تمنعها من امتلاك سلاح نووي.

لكن المشرعين يختلفون حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف. يحث معظم الديموقراطيين على إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني في حقبة 2015 والذي مزقه الرئيس السابق دونالد ترامب، بحجة أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق. في غضون ذلك، يناقش الجمهوريون من أجل العودة إلى عقيدة "الضغط الأقصى" لترامب والتي تضمنت فرض عقوبات مدمرة على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وأنشطة خبيثة أخرى.

في غضون ذلك، يشكك بعض كبار الديمقراطيين علانية في فائدة البقاء على طاولة المفاوضات في فيينا، حيث تحاول إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق يعكس اتفاق إيران لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

"لا أعتقد أن الأعضاء يعرفون بالضبط ما تعنيه العودة [في الصفقة]. ماهو الإتفاق؟ هل هذا هو بالضبط ما كان عليه؟ هل هو مختلف؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف؟ ماذا نعطي؟ "وقال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) بعد الإحاطة "يجب أن يبتعدوا عندما يرون أنه لا توجد صفقة جيدة يمكن الحصول عليها. لا أعرف ما هو توقيت ذلك، ولكن متى كان ذلك، فإن النافذة تغلق بسرعة".

منينديز، الذي عارض بشدة اتفاق 2015 لكنه كان يأمل في إحيائه بعد أن مزقه ترامب، أشار إلى أن صبره بدأ ينفد الأسبوع الماضي عندما دعا إدارة بايدن إلى "التطبيق الصارم" للعقوبات على النظام في طهران، مرددًا صدى بعض الجمهوريين في الشك في اتفاق جديد.

"أعتقد أن الصفقة الوحيدة الممكنة هي صفقة سيئة. هذا ما أخشاه- أن الإدارة تريد صفقة بشدة لدرجة أنها ستدخل في صفقة خطيرة حقًا، "قال السناتور عن فلوريدا ماركو روبيو، كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات، في مقابلة قصيرة.

قال السناتور بن كاردان (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، الذي عارض أيضًا اتفاق 2015، إنه في حين أن بايدن "تعامل مع يد صعبة للغاية" من قبل ترامب، فإن "الصفقة السيئة أسوأ من عدم وجود صفقة". وأضاف: "ليس لديهم خيارات جيدة".

وأضاف كاردان: "من الواضح أن إيران متقلبة للغاية". "صنع القرار صعب للغاية بالنسبة لنا للتنبؤ".

استمع أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء إلى روب مالي، الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومهندس الاتفاق النووي لعام 2015 ، وبريت ماكغورك، أكبر مسؤول في الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي. لقد أوضحوا أن جهود "الضغط الأقصى" في عهد ترامب- والتي تضمنت سحب العقوبات- شجعت إيران فقط، مشيرين إلى أنها صعدت فقط دعمها للوكلاء الإرهابيين في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين استهدفوا القوات الأمريكية في العراق.

ردد حلفاء بايدن في هذا الجهد، مثل السناتور كريس مورفي (ديمقراطي من كونيكتيكت)، وجهة نظر الإدارة بأن الطريقة الوحيدة لوقف برنامج إيران النووي في مساراتها هي إحياء اتفاق 2015 بشكل ما. وضع الاتفاق قيودًا على قدرة إيران على النهوض بأنشطتها النووية، على الرغم من أن المنتقدين كانوا يخشون أن يضع الاتفاق الكثير من الثقة في إيران للالتزام بهذه القيود.

وقال مورفي: "تقييم مكان البرنامج النووي الإيراني، في الوقت الحالي، مخيف بصراحة". "وأنا لا أعرف كيف يمكن لأي شخص أن يبتعد عن هذا الإيجاز بالتفكير لأنفسهم، سنقوم بعمل أفضل من خلال الاستمرار في هذا النمط التصاعدي للعقوبات والتخريب والاغتيال."

وعندما سئل عن وضع محادثات فيينا، قال مورفي إن الاتفاق "يلوح في الأفق"، لكن "الفجوات الكبيرة بين الجانبين" لا تزال قائمة.

وأضاف: "لن نجلس على الطاولة لمدة ستة أشهر أخرى".

قدم أعضاء مجلس الشيوخ تقييمات أقل من وردية بعد الاستماع إلى مالي وماكغورك، اللذين يحاولان منذ ما يقرب من عام تحقيق ما وصفه بايدن باتفاق نووي "أطول وأقوى" مع إيران بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأولية.

"لقد وعدتنا الإدارة- بينما كانوا لا يزالون يحتفلون بالشمبانيا وأشرطة اللافتات والحلويات- بأن الأمر سيكون" أطول وأقوى. "أعتقد أنه من المحتمل حتى أنهم سيعترفون بأن هذا الاقتراح لم يعد مطروحًا على الطاولةصرح جيم ريش، كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية، للصحفيين بعد الإحاطة.

في غضون ذلك، يتعهد أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون بمنع أي محاولة من جانب إدارة بايدن لإعادة الدخول في اتفاق نووي مع إيران دون موافقة الكونجرس. ليس من الواضح ما إذا كان قانون مراجعة الاتفاقية النووية الإيرانية- قانون 2015 الذي سمح للكونغرس أن يكون له رأي في الصفقة الأولية- يمكن أن ينطبق على اتفاقية جديدة.

بوليتيكو