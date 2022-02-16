نرفض الخطاب العدواني الذي تؤججه واشنطن حول الازمة الاوكرانية

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم "رفض بلاده الخطاب العدواني الذي تؤججه الولايات المتحدة الأمريكية وأقرب حلفائها حول الأزمة الأوكرانية".

جدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم "رفض بلاده الخطاب العدواني الذي تؤججه الولايات المتحدة الأمريكية وأقرب حلفائها حول الأزمة الأوكرانية".

وقال بيان لوزارة الخارجية الروسية: إن "لافروف أكد لنظيره الأمريكي انتوني بلينكن خلال محادثة هاتفية ضرورة مواصلة العمل المشترك على أساس الاتفاق الذي تم بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن في الـ 12 من الشهر الجاري في سياق الردود التي قدمتها واشنطن والناتو رداً على مطالب روسيا للضمانات الأمنية".

ودعا لافروف إلى "حوار عملي حول مجموعة كاملة من القضايا التي أثارتها روسيا مع التركيز على مبدأ الأمن المتكامل وغير القابل للتجزئة في أوروبا.

كما أوضح البيان أن "الوزيرين بحثا كذلك جدول الاتصالات المرتقبة على مختلف المستويات".

المصدر:يونيوز