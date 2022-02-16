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القنصلية الإيرانية في حلب تحيي الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران

نظمت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب حفلاً ومعرضاً للصور في المدينة، إحتفالاً بالذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران .
رمز الخبر: ۶۳۰۸۹
تأريخ النشر: 16 February 2022

نظمت القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في حلب حفلاً ومعرضاً للصور في المدينة، إحتفالاً بالذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وشارك في الحفل الرعايا الإيرانيون المقيمون في حلب وشيوخ ووجهاء العشائر والقبائل في المحافظة إلى جانب ممثلين عن الحكومة السورية، وكوكبة من المثقفين والأدباء من أبناء المدينة.

وثمن المشاركون الانجازات الكبيرة التي حققتها إيران على الصعيد المحلي والدولي منذ انتصار الثورة التي قادها الإمام الخميني، موجهين الشكر لقيادة الجمهورية الإسلامية للجهود والدعم الذي قدمته لسوريا خلال تصديها للحرب الإرهابية التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية.

كما أشاد الحضور بالتضحيات الكبيرة التي تقدمها طهران لدعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية، مؤكدين تمسكهم بمسار النضال والكفاح الذي رسمه الشهداء الذين قدمهم محور المقاومة في سبيل الدفاع عن القدس.

المصدر:يونيوز

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القنصلية الإيرانية في حلب تحيي الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران
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