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بايدن سيدلي ببيان جديد اليوم حول الوضع في أوكرانيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيدلي ببيان جديد، الثلاثاء، حول الوضع في أوكرانيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا.
رمز الخبر: ۶۳۰۸۸
تأريخ النشر: 16 February 2022

وأشار البيت الأبيض في بيان له، إلى أنه «وبحسب الجدول المحدث لرئيس الدولة والصادر عن الإدارة الأمريكية، فإن الخطاب سيكون في الساعة 23:30 بتوقيت موسكو».

وأضاف: «سيدلي الرئيس بملاحظات موجزة مع تحديث بشأن روسيا وأوكرانيا، وسيكرر التأكيد على أن الولايات المتحدة إلى جانب حلفائها، وستظل منفتحة على استمرار المشاركة الدبلوماسية رفيعة المستوى، والبناء على الفرص الدبلوماسية العديدة التي تتيحها واشنطن وحلفاؤها على روسيا خلال الأشهر الأخيرة».

وأعلنت روسيا في وقت سابق، أن قسما من جنودها المنتشرين على الحدود الأوكرانية عادوا إلى ثكناتهم عقب إنهائهم التدريب العسكري هناك، الأمر الذي رحبت به الدول الغربية مع تأكيدها أنها «تنتظر رؤية مفاعيل ملموسة لهذه الخطوة».

المصدر:يونيوز

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بايدن سيدلي ببيان جديد اليوم حول الوضع في أوكرانيا ومواصلة الاتصالات الدبلوماسية مع روسيا
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