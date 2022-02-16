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الشيخ محمد المنسي: الإصلاح المطلوب في نظر الشيخ عيسى قاسم هو ما يحقق العزة والكرامة للشعب

أكد عضو الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي-البحرين الشيخ محمد المنسي أنّ الإصلاح المطلوب في نظر آية الله الشيخ عيسى قاسم هو ما يحقق العزة والكرامة للشعب البحريني المظلوم وغيره، مشيرًا إلى أنّ الإصلاح هو لرفع كل ظلم وللحفاظ على الهوية الدينية والتاريخية للشعب المؤمن في البحرين.
رمز الخبر: ۶۳۰۸۷
تأريخ النشر: 16 February 2022

أكد عضو الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي-البحرين الشيخ محمد المنسي أنّ الإصلاح المطلوب في نظر الشيخ عيسى قاسم هو ما يحقق العزة والكرامة للشعب البحريني المظلوم وغيره، مشيرًا إلى أنّ الإصلاح هو لرفع كل ظلم وللحفاظ على الهوية الدينية والتاريخية للشعب المؤمن في البحرين.

وفي كلمة له خلال الندوة السياسية "الحق السياسي في ثورة البحرين"، الذي أقامها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري - مسرح رسالات، بالضاحية الجنوبية لبيروت، في الذكرى الـ11 لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين، أشار الشيخ المنسي إلى أن من صفات الإصلاح أن يكون جديّا يعترف بشعب له حقوقه في وطنه وله حقه في تقرير مصيره وكتابة دستوره وانتخاب حكمه بما يحقق له سعادة الدارين، وأن يكون الإصلاح جذريًا من الأصل.

وأضاف الشيخ المنسي ان يكون هذا الإصلاح شاملًا غير مجتزء في ملف دون آخر، وأن يكون الإصلاح شعبيا، أي إصلاح منطلق من الشعب نفسه، وأن يكون تعاقديا بدستور واضح وصريح يكتبه الشعب بممثليه.

أما عن أساليب الإصلاح، فقد لفت عضو الهيئة المركزية في المجلس الإسلامي العلمائي-البحرين إلى أن يكون أسلوب الإصلاح الإنضباط الشرعي، وأن تكون الأساليب والوسائل سلمية وحضارية، بالإضافة إلى أسلوب الصبر والإستمرار.

وأضاف الشيخ المنسي إلى أنّ الإصلاح يعتمد على الإيمان بالله والتوكل عليه، ومن مقوماته أيضًا التاريخ الكبير للشعب البحريني المؤمن الصابر، بالإضافة إلى الوعي والبصيرة والصبر، كما وأن ما يعتمد عليها الإصلاح هي المعارضة، بالإضافة إلى أنه من مقومات الإصلاح مناصرة الشعوب والجهات المنصفة.
وختم الشيخ الديهي كلامه بالتأكيد بأنه إذا توفر الإخلاص والوعي والصبر والصمود والإستمرار فالنصر سيكون حليف الشعب، وتابع القول: "إذا توفر الإتحاد والتنسيق والمشروع الموحد بين المعارضة بكل عناوينها وكل أقسامها فالنصر حليف هذا الشعب بإذن الله عزّ وجلّ".

المصدر:يونيوز

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