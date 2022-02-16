هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع الأوكرانية ومصرفين حكوميين

وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.

وطاول الهجوم موقعي مصرف الادخار الحكومي "أوشاد بنك" و"بريفات24"، وهما من أكبر مؤسسات الدولة المالية.

كما ظهرت رسالة على موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطّل و"يخضع لصيانة تقنية".

وأفادت الهيئة أن "بريفات24" تعرّض ل"هجوم ضخم يقوم على حجب الخدمة".

وأضافت في إشارة إلى روسيا "لا يمكن استبعاد أن الجهة المعتدية تلجأ إلى حيل قذرة".

وسبق أن تعرضت مواقع إلكترونية حكومية في أوكرانيا إلى هجمات مماثلة خلال الأسابيع الماضية.

يأتي ذلك فيما أعلنت روسيا، اليوم الثلاثاء، بدء سحب بعض جنودها من الحدود مع أوكرانيا، وأدى حشد قوات روسية قرب حدود الجمهورية السوفياتية السابقة إلى اعتقاد دول غربية بأن موسكو تخطط لمهاجمة أوكرانيا، وهو ما نفته روسيا مراراً.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس عقب مباحثات بينهما في العاصمة موسكو "لا نريد حرباً في أوروبا. ولذلك، عرضنا مقترحاتنا الأمنية، لكننا لم نتلق رداً بناء عليها".

وأضاف الرئيس الروسي أنه يريد مواصلة العمل مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.

المصدر:يونيوز