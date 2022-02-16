ناظم: مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة باشرت ببناء ألف مدرسة ووحدات سكنية بمدينة الصدر، موضحا أن مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري.

أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن ناظم، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة باشرت ببناء ألف مدرسة ووحدات سكنية بمدينة الصدر، فيما أشار إلى أن مجلس الوزراء صوت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري.

وقال ناظم في المؤتمر الصحفي الاسبوعي، إن "الحكومة شرعت فعلاً في تنفيذ الاتفاقية الإطارية مع الصين"، لافتا الى أن "الحكومة باشرت ببناء ألف مدرسة ووحدات سكنية بمدينة الصدر ضمن الاتفاقية الصينية".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء وافق على إنشاء سدة ترابية في قاطع هور الحويزة لمنع دخول المجرمين ومهربي المخدرات، بالاضافة الى التصويت على مباشرة وزارتي الكهرباء والنفط بدراسة استيراد الغاز القطري وعرضها على المستشارين".

وبين متحدث الحكومة أن "مجلس الوزراء صوت على فتح قنصليات جديدة في إيران وأستراليا وإيرلندا وفتح قنصلية صينية بالبصرة".

وتابع أن "مجلس الوزراء وافق على استملاك وزارة التعليم العالي لقطع أراض دعماً لمشاريع الجامعات العراقية". ولفت إلى أن "مجلس الوزراء وافق على تخصيص قطعة أرض لموظفي شبكة الإعلام العراقي".

المصدر:يونيوز