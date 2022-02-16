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الوفاق: زيارة بينيت خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه

دانت جمعية الوفاق البحرينية زيارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي الى البحرين، معتبرة انها "خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه".
رمز الخبر: ۶۳۰۸۴
تأريخ النشر: 15 February 2022

دانت جمعية الوفاق البحرينية زيارة رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي الى البحرين، معتبرة انها "خيانة للبحرين واعلان لانتهاء صلاحية الدستور وفقدان لأهلية مستقبليه".

وقالت الجمعية في بيان اليوم الثلاثاء، "نؤكد أنه لو سمح لشعب البحرين للتعبير عن رأيه لما بقي شخص واحدٌ في بيته ولامتلأت الشوارع عن بكرة أبيها".

واعتبرت أن "ما يجري تجاوز لكل الخطوط الحمر واعتداء على سيادة البحرين وخرق لكل القيم والمواثيق واستفزاز للبحرينيين ولكل شعوبنا العربية والإسلامية".

وفيما يلي نص البيان:
"دنس أرض البحرين رئيس وزراء كيان الاحتلال المؤقت بينيت الذي جاءها غازياً لا زائراً، وكان شعب البحرين كله رفضٌ وسخط واستنكارٌ لهذه الخيانة.

وتعتبر هذه الزيارة إعلاناً لانتهاء صلاحية الدستور وفقداناً لأهلية مستقبليه كونهم صادروا الدستور وتجاوزوا كل الأعراف والعهود في رسالة واضحة أنهم ليسوا مع البحرين بل مع الكيان الصهيوني كون الخطوة لا تمت للبحرين بصلة لا شعبياً ولا دستورياً ولا أخلاقياً .

ونؤكد أنه لو سمح لشعب البحرين للتعبير عن رأيه لما بقي شخص واحدٌ في بيته ولامتلئت الشوارع عن بكرة أبيها لكن الحصار الامني والعسكرة والقمع والدولة البوليسية الذي تحكم الشعب بالحديد والنار والقتل والوحشية تحول دون ذلك .

ونشدد على أن ما يجري تجاوز لكل الخطوط الحمر واعتداء على سيادة البحرين وخرق لكل القيم والمواثيق واستفزاز للبحرينيين ولكل شعوبنا العربية والإسلامية والشعوب الحرة وهو يعبر عن عدم أهلية القائمين على هذه المغامرات والممارسات.

ونعلن للعالم أن خيارات شعب البحرين بإجماع لا تنسجم مع حكامه ولكن الحكم الاستبدادي التسلطي يفرض خياراته بالقوة والعسكرة وهو يتنقل من فشل إلى فشل ومن أزمة إلى أزمة هروباً من المطالبة العارمة بالعدالة والانتقال الديمقراطي الذي بات مطلباً ضرورياً لا رجعة فيه."

المصدر:يونيوز

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