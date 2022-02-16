بوتين يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب.. والمستشار الألماني يحث على التعاون مع موسكو

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب حول القضايا الشائكة، بعد ساعات من سحب جنود روس من الحدود مع أوكرانيا، من جهة ثانية قال المستشار الألماني: "يجب التعاون مع روسيا من أجل أن نضمن الأمن الجماعي لكل البلدان ولا أرى أننا وصلنا لطريق مسدود".

أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد بلاده للتفاوض مع الغرب حول القضايا الشائكة، بعد ساعات من سحب جنود روس من الحدود مع أوكرانيا.

وقال الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، إن بلاده مستعدة للتفاوض مع الغرب حيال مختلف القضايا الشائكة، لافتا إلى أن "ردود الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا تستجيب لمخاوفنا الأمنية".

وأكد الرئيس الروسي أنه لا يريد حربا سببها أوكرانيا، بعد أسابيع من التوتر الذي أججه انتشار واسع للقوات الروسية.

وقال بوتين: "هل نريد حربا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية".

وأشار إلى أنه "لا يمكن لروسيا أن تغض الطرف عن تفسير الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمبادئ عدم قابلية الأمن للتجزئة".

واعتبر بوتين أن ردع روسيا بالقوة بمثابة تهديد مباشر للأمن القومي للبلاد، مشددا على أن روسيا لا تريد الحرب، ولذلك طرحت أفكارها بشأن الأمن، واصفا ما حدث في إقليم دونباس بالإبادة الجماعية، "وفقا لتقديراتنا، فإن ما يحدث في دونباس اليوم إبادة جماعية".

بدوره، قال المستشار الألماني: "يجب التعاون مع روسيا من أجل أن نضمن الأمن الجماعي لكل البلدان ولا أرى أننا وصلنا لطريق مسدود".

وأضاف قائلا : "كوننا نسمع الآن أنه تم سحب بعض القوات هو في أي حال إشارة جيدة، نأمل أن يكون هناك المزيد"، مؤكدا أن الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تجنب نزاع "أبعد من أن تكون قد استنفدت".

وأضاف أن الناتو لا يفكر في الوقت الراهن في التوسع شرقا في إشارة على ما يبدو لتجميد خطط ضم أوكرانيا للحلف.

المصدر:يونيوز