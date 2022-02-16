لافروف:سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما لعضوية الناتو والاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اجتماعه مع نظيره البولندي زبيغنيو راو، ان سعي الغرب لنزع أوكرانيا وجورجيا عن روسيا وراء تطلعهما إلى عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي.

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الخيار لصالح عضوية الناتو والاتحاد الأوروبي فرضه الغرب على أوكرانيا وجورجيا من أجل نزعهما عن روسيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي عقد بعد محادثاته مع نظيره البولندي زبيغنيف راو، الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، في موسكو اليوم الثلاثاء: "السبب الرئيسي هو أن سلطات هذين البلدين أظهرت عدم كفاءتها، وذلك في ظروف سعت فيها قوى معينة لفرض الإدارة الخارجية عليها ونجحت في ذلك في نهاية الأمر، لا لشيء إلا من أجل نزعهما عن روسيا وجرهما إلى نطاق نفوذ الناتو، الأمر الذي يناقض تماما هو الآخر مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة، لأن التخلي عن مناطق النفوذ من مكوناته".

وذكر لافروف أن تبني قمة الناتو في بوخارست عام 2008 قرارا بأن جورجيا وأوكرانيا ستمنح لهما عضوية الحلف، "أفقد السيد (ميخائيل) ساكاشفيلي (الرئيس الجورجي الأسبق) عقله وأعطى الأوامر بمهاجمة مدينة تسخينفال (عاصمة أوسيتيا الجنوبية) المسالمة ومواقع قوات حفظ السلام الروسية".

وأشار الوزير الروسي إلى أن رد موسكو على هذه الخطوة كان هدفه هو منع ارتكاب جريمة القتل الجماعي بحق سكان أوسيتيا الجنوبية واتفقت تماما مع متطلبات القانون الدولي".

واعتبر لافروف بأن روسيا أرسلت قواتها إلى المنطقة ردا على استهداف قوات حفظ السلام الروسية التي تواجدت في أراضي جورجيا بموجب التفويض المدعوم من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والذي وافقت عليه تبليسي نفسها. وأضاف أن الهجوم الجورجي كان بمثابة "إعلان حرب"، وفقا للقانون الدولي.

وأضاف أن موسكو استجابت بعد ذلك لطلب أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية الاعتراف باستقلالهما عن جورجيا، ونشر قواعد عسكرية روسية هناك بناء على طلب من سلطات الجمهوريتين، "لكي لا تخطر على بال الجورجيين حتى فكرة في إمكانية ارتكاب مثل هذه الجرائم".

وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الروسي، إن الولايات المتحدة والناتو ردا في وثائقهما بشكل إيجابي على المبادرات الأمنية الروسية التي كانا يرفضانها منذ فترة طويلة.

وأردف لافروف "استجاب الغرب في النهاية، عندما أدرك أننا نتحدث بجدية عن الحاجة إلى تغييرات جذرية في مجال الأمن الأوروبي، ورد بشكل إيجابي على المبادرات التي رفضها لفترة طويلة".

وأعلن الوزير الروسي أن بروكسل تجاهلت لعدة سنوات مقترحات موسكو لتقليل المخاطر والتهديدات العسكرية في أوروبا.

وتابع لافروف: "يروج أعضاء الناتو بالكلمات ويدعون باستمرار إلى اتخاذ تدابير الثقة وتقليل الخطر العسكري، لكن كل ما قلته تم تجاهله لسنوات عديدة. الآن وبعد تلقي الرد من الناتو والولايات المتحدة، نرى هؤلاء الشركاء يطرحون كل هذه الأفكار عمليا بشكل أو بآخر بما في ذلك ضرورة عدم نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى".

ونوه، بأن الجانب الروسي سينجز قريبا ويسلم رده إلى الشركاء الغربيين على مقترحاتهم بشأن الضمانات الأمنية. ووفقا له، ستكون خطوات تهدئة الموقف في أوروبا فعالة، فقط إذا تم إنشاء الإطار القانوني اللازم لها.

وفي جانب آخر من حديثه، صرح وزير الخارجية الروسي بأن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الآن هو الفهم المشترك للبنية الأمنية.

وتابع: "نحن ننطلق من حقيقة أن أحد التحديات الرئيسة التي تواجه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتمثل في تحقيق فهم مشترك للمبدأ الأساسي للهيكل الأمني ​​الأوروبي بأكمله لمبدأ عدم قابلية هذا الأمن للتجزئة، وهو مبدأ الأمن المتكافئ وغير القابل للتجزئة".

ولفت لافروف بهذه المناسبة إلى أن هذا المبدأ يتطلب "تجنب أي أعمال من شأنها تعزيز أمن أي طرف على حساب أمن أي دولة أخرى".

المصدر:يونيوز