أردوغان: الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم تدعونا إلى البحث عن الحلول معا

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في معرض "إكسبو 2020 دبي"، لبحث العلاقات الثنائية وعلى هامش فعاليات برنامج "اليوم الوطني التركي". واكد اردوغان ان الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم، تدعو الجميع إلى البحث عن الحلول معا.

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الكوارث والتحديات الجديدة التي واجهها العالم، وخصوصا في البيئة والصحة، تدعو الجميع إلى البحث عن الحلول معا.

موقف اردوغان جاء في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال برنامج "اليوم الوطني التركي" الذي أقيم في معرض "دبي إكسبو 2020"، بعيد لقائه حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم في المعرض وتطرقهما الى العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك في اليوم الثاني من زيارة أردوغان للإمارات.

وأضاف أن الهدف الأساسي هو تحقيق الاستدامة في كل المجالات من الزراعة إلى الطاقة، ومن البيئة إلى الاقتصاد.

وذكر أن مشروع "صفر نفايات" الذي بدأته تركيا عام 2017 برعاية السيدة الأولى أمينة أردوغان، هو مثال مهم في هذا الصدد.

وأوضح أنه عبر هذا المشروع، تمت معالجة أكثر من مليوني طن من النفايات وإدخالها في الاقتصاد، وتم منع 3 ملايين طن من انبعاث غازات الاحتباس الحراري، وإنقاذ 265 مليون شجرة من القطع.

وذكر الرئيس التركي أن بلاده تحتل المرتبة 12 عالميا و5 أوروبيا في مجال تركيب الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أنهم وضعوا ثورة التنمية الخضراء كأول هدف لرؤية عام 2053.

كما أشار إلى مشروع إنتاج السيارة المحلية الكهربائية "توغ" (TOGG)، لافتا إلى أنها علامة أخرى على الأهمية التي توليها تركيا للبيئة.

واعتبر أردوغان، أن معرض "دبي إكسبو 2020" الذي تستضيفه الإمارات هو "دعوة لإنشاء مستقبل جديد معا". وذكر أن معرض إكسبو دبي "بلا شك هو أحد الأعمال التي تعكس القفزات النموذجية للإمارات".

وأضاف "أرى أن معرض دبي إكسبو الذي تستضيفه دولة عربية والأول عالميا دعوة لإنشاء مستقبل جديد معا"، قائلا أن التقدم الذي أحرزته الإمارات وفق أسس وقيادة ورؤية زايد "مثير للإعجاب".

المصدر:يونيوز