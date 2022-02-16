محادثة هاتفية مرتقبة بين رئيس الوزراء الياياني والرئيس الاوكراني لتخفيف التوترات مع روسيا

تحدثت مصادر حكومية يابانية، عن نيّة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالترتيب لمحادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

تحدثت مصادر حكومية يابانية، عن نيّة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بالترتيب لمحادثات هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في وقت لاحق من اليوم الثلاثاء.

وذكرت المصادر الحكومية أنه "من المتوقع أن يناقش كيشيدا إجراءات لتخفيف التوترات مع روسيا وحماية المواطنين اليابانيين في أوكرانيا".

وتسعى اليابان جاهدة لإجلاء رعاياها ومعالجة المخاوف بشأن إمدادات الطاقة الناجمة عن التوترات المتزايدة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان كيشيدا قال أمس إن "الحكومة اليابانية تنسق تفاصيل العقوبات المحتملة على روسيا مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى".

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي اليوم في مؤتمر صحفي دوري إن العقوبات خيار محتمل، مضيفا: "إذا حدث غزو روسي، فسنرد بشكل مناسب على الوضع الفعلي من خلال التنسيق مع المجتمع الدولي بما في ذلك فرض العقوبات".

وشدد هاياشي مع ذلك، على أهمية مواصلة السعي إلى "حل الأزمة من خلال المفاوضات الدبلوماسية" ورفض الخوض في تفاصيل بشأن العقوبات المحتملة.

وكان كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، قال: "سنبذل قصارى جهدنا لتأمين سلامة مواطنينا في ضوء تطورات الوضع".

وفي غضون ذلك، قال وزير الدفاع نوبو كيشي إن السفن البحرية الروسية تزيد أنشطتها في بحر اليابان، مما يدل على ما يبدو على قدراتها وسط الحشد العسكري حول أوكرانيا.

المصدر:يونيوز