المقداد يوّقع الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور السفير الهندي

وقع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد الاتفاق الإطاري للانضمام إلى التحالف الدولي للطاقة الشمسية بحضور سفير الهند في سوريا.

وفي تصريح له عقب التوقيع، أشار المقداد الى "الجهود الدولية المبذولة خلال السنوات الماضية من أجل معالجة كافة المشاكل المتعلقة بالبيئة".

ولفت الى "معاناة سوريا خلال الفترة الماضية سواء من التبدلات البيئية الحاصلة ومن النشاطات التي قامت بها المجموعات الارهابية لتدمير البيئة في سوريا".

وبيّن المقداد أن إنضمام سوريا الى التحالف الدولي للاستفادة من الطاقة الشمسية سيجلب الكثير من المنافع الاقتصادية والبيئية ولن ينعكس على سوريا فحسب بل على الدول الاقليمية والمجتمع الدولي الذي يعتبر موضوع البيئة متعلقا بمستقبل البشرية.

ونوه المقداد الى "إستفادة المواطنين من العديد من الميزات لدعم جهودهم لاستخدام الطاقة الشمسية كون الدولة تشجع على إستخدام الطاقة المتجددة".

وأكد أن "إنضمام سوريا الى التحالف هو انضمام للاسرة الدولية في معالجة مشاكل الطاقة لاسيما و ان الدمار الذي لحق بمؤسسات الطاقة في سوريا نتيجة الاعمال الارهابية يقدر ببلايين الدولات نتيجة استهداف الارهاب لمحطات الطاقة وبعض السدود وبعض معامل الطاقة".

وشكر الوزير المقداد "جهود جمهورية الهند ورعايتها للمبادرة وايداعها لوثيقة إنضمام الجمهورية العربية السورية الى هذا التحالف".

بدوره السفير الهندي في سوريا ماهيندر سينغ كاينال عبّر عن سعادته بإنضمام سوريا الى التحالف الدولي للطاقة الشمسية وزيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات".

المصدر:يونيوز