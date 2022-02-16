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المطارات المغربية تستقبل 1654 رحلة دولية بين قادمة ومغادرة منذ إعادة فتح المطار

إستقبلت المطارات المغربية 1654 رحلة دولية، بين قادمة ومغادرة، منذ إعادة فتح المطار في 7 شباط/فبراير 2022.
رمز الخبر: ۶۳۰۷۸
تأريخ النشر: 15 February 2022

إستقبلت المطارات المغربية 1654 رحلة دولية، بين قادمة ومغادرة، منذ إعادة فتح الحدود في 7 شباط/فبراير 2022.

وشهدت المطارات المغربية حركة لما مجموعه 1،654 رحلة دولية (المغادرة والوصول)، خلال الأسبوع الأول من التعافي، حسبما أكده المكتب الوطني للمطارات (ONDA) في تغريدة على صفحته الرسمية.

ووفقًا لمصدر معتمد في ONDA، فقد تم تسجيل 180334 مسافرًا بين الوصول والمغادرة منذ إعادة فتح المطار، بحيث سمحت هذه العملية للعديد من المغاربة، الذين علقوا في الخارج، بالوصول إلى الوطن الأم.

وشكلت إعادة فتح الحدود، أيضًا، فرصة لإنقاذ الموسم السياحي الذي أثرت فيه الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

المصدر:يونيوز

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