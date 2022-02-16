رئيس الوزراء: مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة

استعرض رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، مع وزير النقل المصري كامل الوزير، الموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الوزارة.

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع وزير النقل المصري كامل الوزير، لاستعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشاريع الوزارة.

وأكد مدبولي، أن مشاريع وزارة النقل تحظى باهتمام بالغ ومتابعة دائمة، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ محاور النيل، وتطوير ميناء دمياط، وتطوير السكك الحديدية، بما فيها مشروعات القطار السريع والمونوريل.

ولفت مدبولي إلى أن ذلك الاهتمام "يأتي في ضوء إيمان القيادة السياسية بأهمية تلك المشروعات في تيسير حياة المواطنين، وانتقال البشر والبضائع، وتهيئة البنية الأساسية الداعمة للاستثمار".

من جانبه، أكد وزير النقل أن سير العمل في المحاور المرورية على النيل يتم بكفاءة عالية، ووفقا للجداول الزمنية المقررة.

وفيما يخص محاور الصعيد، أشار الوزير إلى تنفيذ 5 محاور بنطاق الصعيد اعتبارا من العام المالي المقبل، بين «دهشور والواسطى – الفشن وبنى مزار – المنيا وملوى – الأقصر وإسنا – إدفو وكلابشة»، ليصل إجمالي محاور النيل إلى 72 محورا حتى عام 2030.

وفيما يتعلق بمحاور النيل في الدلتا، أوضح الوزير أنه قبل 2014 تم تنفيذ 24 «كوبري»، ثم بدأ التخطيط في عام 2014 لإنشاء 12 محورا جديدا على النيل في الدلتا، حيث تم الانتهاء منذ عام 2014 وحتى الآن من تنفيذ 5 محاور «طلخا، وبنها، والخطاطبة، وتحيا مصر، وحلوان»، لافتا إلى أنه جار حالياً تنفيذ 5 محاور وهي «تلا، وأبو غالب، وسمنود، وشبراخيت، والقطا»، مشيرا إلى أن هناك عدة محاور مستقبلية لربط التجمعات العمرانية ومراكز المحافظات في منطقة الدلتا.

كما تناول وزير النقل سير العمل في مشروع محطة حاويات «تحيا مصر 1»، بميناء دمياط، مشيرًا إلى أنه يتم حالياً تنفيذ أعمال البنية التحتية للمحطة بمعرفة هيئة ميناء دمياط، ومن المخطط الانتهاء منها بنهاية عام 2022، ليتم تسليم أرض المشروع للتحالف الذي سيتولى إدارة وتشغيل المحطة، للبدء في تنفيذ البنية الفوقية وتوريد وتركيب المعدات وفقاً لجدول زمني.

المصدر:يونيوز