السفير العراقي يبحث مع وزير الصناعة مواصلة التعاون بين البلدين

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان السفير العراقي في لبنان حيدر البرّاك في اطار البحث بمواصلة التعاون الصناعي بين لبنان والعراق في المرحلة المقبلة.

التقى وزير الصناعة جورج بوشكيان السفير العراقي في لبنان حيدر البرّاك في اطار البحث بمواصلة التعاون الصناعي بين لبنان والعراق في المرحلة المقبلة.

واكد الجانبان ضرورة المضي قدما بتنفيذ مذكرات التفاهم التي وقعت بين البلدين في الاشهر الماضية وتطوير الاتفاقات لما فيه مصلحة الشعبين اللبناني والعراقي.

وأكد بوشكيان" متانة العلاقات الثنائية"، معتبرا العراق "دولة شقيقة للبنان بكل معنى الكلمة".

وقال السفير العراقي إنه يتم الإعداد لزيارات تنسيقيّة على صعيد العلاقات الاقتصاديّة والصناعيّة والتجاريّة والزراعيّة، وتم ترجمة ذلك بعدد الزيارات الملحوظ للمسؤولين اللبنانيين الى العراق في الآونة الأخيرة.

المصدر:يونيوز