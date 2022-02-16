الحكومة تطلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنظيم قطاع الكهرباء

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​ إلى تفادي المزايدات لا سيما أنّ البلاد على بُعد 90 يوماً من الانتخابات، وشدد على وجوب أن تعمل الكتل السياسية معاً، لإنجاز هذا الاستحقاق.

دعا رئيس مجلس الوزراء اللبناني ​نجيب ميقاتي​ إلى تفادي المزايدات لا سيما أنّ البلاد على بُعد 90 يوماً من الانتخابات، وشدد على وجوب أن تعمل الكتل السياسية معاً، لإنجاز هذا الاستحقاق.

واعتبر ميقاتي خلال جلسة مجلس النواب، في بيان تلاه وزير التربية عباس الحلبي، أن مصارحة اللبنانيين ضرورة ليكونوا شركاء معنا من دون حرج فيطيب الجرح اللبناني ويعود وطننا لما كان عليه لأنّ الكلام الشعبوي لا يفيد وكذلك حال الإنكار.

وأكد الحلبي أن "وزير ​الطاقة​ ​وليد فياض​ شرح أبرز بنود ​خطة الكهرباء​ لتحسين إنتاج الطاقة لافتاً إلى العوائق والبحث يُستكمل بالخطة في جلسة مقبلة".

ولفت الحلبي إلى أن مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة وضع خطة لتنفيذ قانون يتعلق بتنظيم ​قطاع الكهرباء​ ودراسة إمكانية إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بالتوازي مع زيادة ساعات التغذية ووضع خطة لتركيب العدادات الذكية لتحسين التحصيل والجباية.

واعتبر الحلبي ردا على مدى الثقة بخطة الكهرباء، أنه "لا نثق قبل أن نرى النور، لأن ملف الكهرباء حساس جدا"، وأكد أنه "لم يطرح موضوع التعيينات في جلسة مجلس الوزراء اليوم".

المصدر:يونيوز