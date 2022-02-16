رئيس مجلس السيادة يوجه بتطوير وتعزيز التعاون المشترك بين السودان والهند

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، بتطوير وترقية أوجه التعاون المشترك بين السودان والهند.

وحث البرهان لدى استقباله السفير عبد الله عمر بشير، قبيل مغادرته إلى نيودلهي لتسلم مهام عمله سفيراً للسودان في الهند، بالعمل على تفعيل وتنشيط التعاون الثنائي بين البلدين، لاسيما، في مجالات التعاون الإقتصادي والزراعي والاستثماري، بما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ويلبي تطلعات السودان.

وأشار السفير بشير، في تصريح صحفي عقب اللقاء، إلى أن السودان تربطه علاقات تعاون وتبادل مع الهند في مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والإستثمار والتجارة، لافتاً إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الهند في المجالات الزراعية والتكنولوجية.

وأكد أهمية توطيد العلاقات بين الخرطوم ونيودلهي، بإعتبار أن الهند دولة كبيرة ومتقدمة في عدد من المجالات، التي يمكن أن تشكل فضاءً لتبادل المنافع المشتركة.

وبشأن تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم ونيودلهي، قال السفير عبدالله عمر بشير، أن السودان كان لديه تمثيل دبلوماسي في الهند، منذ أن نال إستقلاله في العام 1956م، وأن العلاقات الثنائية بين البلدين ظلت وثيقة طيلة هذه الفترة.

المصدر:يونيوز