انطلاق الندوة السياسية لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في الذكرى الـ11 لانطلاق الحراك الشعبي

انطلقت فعاليات الندوة السياسية "الحق السياسي في ثورة البحرين"، الذي يقيمها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري - مسرح رسالات، بالضاحية الجنوبية لبيروت، في الذكرى الـ11 لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين.

انطلقت فعاليات الندوة السياسية "الحق السياسي في ثورة البحرين"، الذي يقيمها إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير، اليوم الثلاثاء، في المركز الثقافي لبلدية الغبيري - مسرح رسالات، بالضاحية الجنوبية لبيروت. في الذكرى الـ11 لإنطلاق الحراك الشعبي المستمر في البحرين.

وكان ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير اعلن نقل ندوته التي كانت مقررة في فندق الساحة على طريق مطار بيروت، الى قاعة مسرح رسالات، قرب السفارة الكويتية.

وكان وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي قد وجه كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، طالبا إبلاغ إدارة فندق الساحة - طريق المطار، فوراً بعدم إقامة النشاطين المقررين (نشاط لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير ونشاط جمعية الوفاق) بتاريخي 11 و14 شباط الجاري، الاول بعنوان "حق السياسي في ثورة البحرين" والثاني بعنوان "البحرين ظلمٌ وظلامة".

المصدر:يونيوز